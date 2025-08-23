Хранители точности! Как создаются и поддерживаются национальные стандарты в Беларуси?
Машиностроение, энергетика, IT – все эти отрасли требуют безупречных расчетов. И за этим стоят не только технологии, но и люди, которые сверяют каждый прибор с эталоном. В Беларуси работают 69 высокоточных эталонных комплексов, и их число с каждым годом растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как создаются национальные стандарты? И кто отвечает за их работу без погрешностей? В репортаже Эллы Маркевич.
Основа точности измерений – национальные эталоны, без которых наша жизнь превратилась бы в настоящий хаос. Они задают строгие стандарты для всех отраслей экономики. В Беларуси насчитывается 69 таких высокоточных комплексов, и около 90 % из них хранится в Белорусском государственном институте метрологии. Первый появился в 1995 году, когда в стране был введен эталон времени.
Юрий Шершун, начальник производственно-исследовательского отдела радиоэлектронных измерений БелГИМ:
Включает в себя группу водородных стандартов, которые участвуют в формировании шкалы времени, а также аппаратуру обработки сигналов, поступающих с водородных стандартов, и аппаратуру, которая позволяет нам принимать участие в международных сличениях, которые ведутся непрерывно, чтобы участвовать в формировании международной шкалы времени.
Некоторые национальные эталоны поражают не только своей сверхточностью, но и размерами. Например, один лишь рычаг этой установки весит целых 7 тонн, а сама машина занимает два этажа.
Андрей Есьман, ведущий инженер по метрологии-исследователь производственно-исследовательского отдела измерений механических величин БелГИМ:
Машина механическая, самая большая, используется для проверки, калибровки динамометров, кранов, датчиков силы, которые в дальнейшем используются на предприятиях нашей страны.
«Хранители точности» – ученые, которые отвечают за функционирование и развитие эталонов. Александр Багдюн работает с уникальным комплексом, не имеющем аналогов в странах СНГ. Он позволяет измерять объекты с точностью до нанометра. А это в 3 тысячи раз меньше диаметра человеческого волоса. Такая исключительная точность требует идеальных условий: температура, влажность и даже скорость воздушного потока должны строго контролироваться.
Александр Багдюн, начальник сектора микро- и наноизмерений производственно-исследовательского отдела измерений геометрических величин БелГИМ:
Эталон находится в термостабилизированной камере. Это модуль чистых помещений. Здесь обеспечивается класс чистоты 6 ISO по стандарту определенному. И температурный режим вот в критической зоне, который мы видим здесь за стеклом, 20, плюс-минус полградуса. Данный эталон применяется для обеспечения потребностей наших предприятий, которые работают в сфере микроэлектроники, оптической промышленности и предприятий из области Национальной академии наук.
Недавно был утвержден новый эталон для измерений в 5G и спутниковой связи, разработанный командой ученых БГУИР. Он стал 69-м.
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