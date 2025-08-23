Хранители точности! Как создаются и поддерживаются национальные стандарты в Беларуси?

Машиностроение, энергетика, IT – все эти отрасли требуют безупречных расчетов. И за этим стоят не только технологии, но и люди, которые сверяют каждый прибор с эталоном. В Беларуси работают 69 высокоточных эталонных комплексов, и их число с каждым годом растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как создаются национальные стандарты? И кто отвечает за их работу без погрешностей? В репортаже Эллы Маркевич.

Основа точности измерений – национальные эталоны, без которых наша жизнь превратилась бы в настоящий хаос. Они задают строгие стандарты для всех отраслей экономики. В Беларуси насчитывается 69 таких высокоточных комплексов, и около 90 % из них хранится в Белорусском государственном институте метрологии. Первый появился в 1995 году, когда в стране был введен эталон времени.

Юрий Шершун, начальник производственно-исследовательского отдела радиоэлектронных измерений БелГИМ:

Включает в себя группу водородных стандартов, которые участвуют в формировании шкалы времени, а также аппаратуру обработки сигналов, поступающих с водородных стандартов, и аппаратуру, которая позволяет нам принимать участие в международных сличениях, которые ведутся непрерывно, чтобы участвовать в формировании международной шкалы времени. Некоторые национальные эталоны поражают не только своей сверхточностью, но и размерами. Например, один лишь рычаг этой установки весит целых 7 тонн, а сама машина занимает два этажа.

Андрей Есьман, ведущий инженер по метрологии-исследователь производственно-исследовательского отдела измерений механических величин БелГИМ:

Машина механическая, самая большая, используется для проверки, калибровки динамометров, кранов, датчиков силы, которые в дальнейшем используются на предприятиях нашей страны.

«Хранители точности» – ученые, которые отвечают за функционирование и развитие эталонов. Александр Багдюн работает с уникальным комплексом, не имеющем аналогов в странах СНГ. Он позволяет измерять объекты с точностью до нанометра. А это в 3 тысячи раз меньше диаметра человеческого волоса. Такая исключительная точность требует идеальных условий: температура, влажность и даже скорость воздушного потока должны строго контролироваться.