На повестке дня – дороги. Глава Администрации Президента ответил на вопросы граждан Дзержинска

Новости Беларуси. Благоустройство, социальная сфера, комфортные условия для жизни. Как местные власти справляются с решением насущных проблем населения – на контроле у Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 июля Игорь Сергеенко побывал в Дзержинске, где принял участие в заседании райисполкома, открытии обновленной службы «Одно окно», а также выслушал проблемы местных жителей. Больше всего людей волновали жилищные вопросы, сфера коммунальных услуг, содержание дорог. Все обращения взяты на контроль.

Как показывает практика, из всех возможных форм взаимодействия с властями люди предпочитают формат личного общения. Многим проще рассказать о своей проблеме, чем составлять письменную жалобу. Впрочем, бывают ситуации, когда на местном уровне даже беседа тет-а-тет не помогает разрешить возникший вопрос. И люди вынуждены идти в вышестоящие инстанции. 21 июля проблемные обращения были адресованы главе Администрации Президента Игорю Сергеенко.





Татьяна Богдан, жительница деревни Новая Рудица:

Я приехала из деревни Новая Рудица. У меня было два вопроса к Игорю Петровичу. Это касается благоустройства. Переноса дороги, которая идет у нас в переулке и которую сбивает сельхоз техника. Ни по весне, ни по осени невозможно подъехать. И мы обращались неоднократно и к председателю сельского совета, и к председателю райисполкома. Конечно, пришлось с таким вопросом не слишком большой значимости доходить до Игоря Петровича, чтобы как-то решить этот вопрос.

Впрочем, многие жители минуют местные исполкомы и сразу идут в вышестоящие инстанции. Наиболее частые вопросы в Дзержинске касаются проблем в сфере коммунальных услуг, благоустройства жилых домов и содержания дорог. Леонид Соколовский из деревни Дягильно представляет интересы, в том числе своих соседей. Уже долгое время их беспокоит улица Центральная, которая требует асфальтирования. «Дополнить ее новым содержанием». Сергеенко об изменении в директиве и беседах с регионами. Подробнее здесь.

Леонид Соколовский, житель деревни Дягильно:

Мы договорились о том, что этот вопрос будет решаться. Но сегодня его решить невозможно, потому что есть обстоятельства, которые не зависят и которые на сегодня обойти нельзя. Поэтому, в принципе, ответом я доволен.