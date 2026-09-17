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Новости по тегу #Инновации

Аддитивные технологии и криптосфера – Турчин провел заседание Наблюдательного совета ПВТ
17 сентября 2026 17:15

Аддитивные технологии и криптосфера – Турчин провел заседание Наблюдательного совета ПВТ

Важно найти нишу с высокой маржинальностью! Что выгоднее для страны: торговля или инновации?
09 марта 2025 07:26

Важно найти нишу с высокой маржинальностью! Что выгоднее для страны: торговля или инновации?

«Ни один человек, ни один предмет не попал на путь» – Андрей Дроб об инновациях на «Зеленолужской»
18 февраля 2025 13:12

«Ни один человек, ни один предмет не попал на путь» – Андрей Дроб об инновациях на «Зеленолужской»

В Минске наградили победителей конкурса инновационных проектов
17 декабря 2024 17:49

В Минске наградили победителей конкурса инновационных проектов

IT-компания LWO разработала инновационное решение для водного сектора ЖКХ
18 сентября 2024 17:14

IT-компания LWO разработала инновационное решение для водного сектора ЖКХ

Депутаты Мингорсовета обсудили инновационные стартапы, направленные на развитие Минска
07 июня 2024 17:26

Депутаты Мингорсовета обсудили инновационные стартапы, направленные на развитие Минска

Учительница разработала детскую настольную игру – можно одновременно изучать робототехнику и историю Беларуси
14 февраля 2024 12:02

Учительница разработала детскую настольную игру – можно одновременно изучать робототехнику и историю Беларуси

Увидеть утерянные памятники архитектуры Беларуси в одном месте возможно. Показываем стартап слуцких школьников
14 февраля 2024 12:00

Увидеть утерянные памятники архитектуры Беларуси в одном месте возможно. Показываем стартап слуцких школьников

Белорусские студенты разработали аппарат для колки орехов – ядра остаются идеальными
14 февраля 2024 11:58

Белорусские студенты разработали аппарат для колки орехов – ядра остаются идеальными

Чтобы напечатать дом на таком 3D-принтере, нужно меньше дня. Посмотрите на разработку солигорского инженера
14 февраля 2024 11:54

Чтобы напечатать дом на таком 3D-принтере, нужно меньше дня. Посмотрите на разработку солигорского инженера

В Норвегии придумали способ, как превратить морскую воду в пресную
05 октября 2023 08:59

В Норвегии придумали способ, как превратить морскую воду в пресную

Белорусский промышленно-инновационный форум пройдёт в Минске
26 сентября 2023 06:15

Белорусский промышленно-инновационный форум пройдёт в Минске