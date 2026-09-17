Новости по тегу #Инновации

На повестке – регистрация резидентов и одобрение бизнес-проектов. Планируется активное внедрение аддитивных технологий.
«Очень неплохие проекты у нас с точки зрения цифрового правительства. Мы входим в топ ведущих стран по цифровизации органов госуправления».
Здесь установлены бесстыковые рельсы, которые минимизируют тряску и шум в вагонах. Использованы травмобезопасные материалы, которые быстро монтируются и долго эксплуатируются.
В 2024 году было подано рекордное количество заявок – более 200. Однако в финал прошли только 40 лучших.
Продукт представили на международной специализированной выставке «Наш дом» в Минске.
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