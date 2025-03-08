В Беларуси состоялся Супер Кубок по трековым автомобильным гонкам

От женского забега – к мужскому заезду. Земля 8 марта горела под шинами машин в Стайках. На стадионе «Заря» в Прилесье состоялся Супер Кубок по трековым автомобильным гонкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Боролись за право стать лучшими 13 участников.

Порадовать своих фанатов в этот праздничный день гонщики решили масштабным заездом. Соревнования профессиональных автопилотов оказались по-настоящему впечатляющими и захватывающими. Было все: столкновения, сбитые ограждения и контактная борьба. Особенность гонки – в заезде участвуют машины советского производства.

Мы ходим сюда с 2012 года. И каждый раз это отличное представление. У меня дети очень любят, супруг. Поэтому мы всегда здесь.

Анатолий Шевченко, организатор соревнований:

Буквально в феврале мы закончили легендарные зимние гонки «Горячий лед». И возникла пауза. Поэтому ввиду того, что есть 8 Марта, решили порадовать и себя гонщики, еще раз покататься. И женщин поздравить таким образом.

Победитель Кубка в конце соревнований выбрал королеву гонки. Ею стала дочь одного из автоспортсменов. Прокатиться по овалу трека с ветерком, но под присмотром папы-профессионала: доброе завершение состязаний останется в памяти девочки на всю жизнь.