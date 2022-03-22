Кухарев: мы будем делать всё для того, чтобы в памяти народа всегда Хатынь была символом борьбы

Новости Беларуси. Хатынь – земля, которая помнит одну из величайших трагедий белорусского народа. Сегодня в условиях беспокойного мира особенно важно говорить не только о победе. На территории Беларуси было уничтожено около 3 миллионов мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И списки жертв уточняются до сих пор. Уже за 2022 год Генеральная прокуратура установила 117 новых мест захоронения жертв геноцида белорусского народа.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Чувство глубокой скорби за тех невинных людей, которые погибли в годы войны, потому что Хатыней было сотни. Мы будем делать все для того, чтобы мы память сохранили в наших сердцах и многим поколениям передали вот эти зверства, которые здесь произошли, чтобы в памяти народа всегда Хатынь была символом борьбы.

«Кладбище деревень» – сегодня место паломничества всех, кто помнит не только подвиг, но и жертв фашизма. К вечеру в мемориал прибудут участники автопробега, которые стартовали из разных уголков нашей страны.