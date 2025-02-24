Прямой эфир

«Гомельская лыжня» собрала сотни любителей биатлона

24 февраля 2025 07:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Опробовать силы в личном зачете и в командных соревнованиях. В последние выходные зимы сотни любителей спорта собрались в биатлонном комплексе «Сож» для участия в «Гомельской лыжне», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Гомельская лыжня» собрала сотни любителей биатлона-2

Традиционные соревнования собрали спортсменов-любителей и профессионалов. Для них организаторы подготовили несколько зачетов и различные дистанции: эстафета на два километра, забег на тысячу метров и гонка с массовым стартом.

«Гомельская лыжня» собрала сотни любителей биатлона-4

Дмитрий Сивый, главный специалист отдела спорта и туризма Гомельского горисполкома:
Настроение отличное, погоду ждали. Посмотрите, сколько снега, солнце светит. Что еще нужно для прекрасного настроения? Увидеть друзей, побегать на прекрасной трассе и победить.

«Гомельская лыжня» собрала сотни любителей биатлона-6

Ольга Кривоносова, главный специалист сектора землеустройства Наровлянского райисполкома:
Приехали из Наровли, участвуем не первый раз, стараемся показать результаты, возможно, победить. Ну и желаем всем присутствующим победы, удачи также, ну и конкуренции здоровой. 

Развитию спорта в регионе уделяют много внимания. В прошлом году открыта ледовая арена в Светлогорске, появились два стадиона в Наровле и Корме и большой комплекс «Полесье-Арена» в Мозыре. Эти объекты помогают прививать здоровый образ жизни, а также растить юных атлетов. К слову, в этом году более 140 молодых спортсменов будут получать специальную стипендию от облисполкома.

# Биатлон # Спортивные соревнования

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские социологи готовят исследовательский проект о доверии государственным СМИ
24 февраля 2025 07:08

Белорусские социологи готовят исследовательский проект о доверии государственным СМИ

В Институте пограничной службы состоялась научно-практическая конференция
24 февраля 2025 06:09

В Институте пограничной службы состоялась научно-практическая конференция

Защита страны обеспечена! Беларусь отмечает 23 февраля – рассказываем о достижениях нашей армии
23 февраля 2025 17:52

Защита страны обеспечена! Беларусь отмечает 23 февраля – рассказываем о достижениях нашей армии