«Гомельская лыжня» собрала сотни любителей биатлона

Опробовать силы в личном зачете и в командных соревнованиях. В последние выходные зимы сотни любителей спорта собрались в биатлонном комплексе «Сож» для участия в «Гомельской лыжне», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционные соревнования собрали спортсменов-любителей и профессионалов. Для них организаторы подготовили несколько зачетов и различные дистанции: эстафета на два километра, забег на тысячу метров и гонка с массовым стартом.

Дмитрий Сивый, главный специалист отдела спорта и туризма Гомельского горисполкома: Настроение отличное, погоду ждали. Посмотрите, сколько снега, солнце светит. Что еще нужно для прекрасного настроения? Увидеть друзей, побегать на прекрасной трассе и победить.

Ольга Кривоносова, главный специалист сектора землеустройства Наровлянского райисполкома:

Приехали из Наровли, участвуем не первый раз, стараемся показать результаты, возможно, победить. Ну и желаем всем присутствующим победы, удачи также, ну и конкуренции здоровой.

Развитию спорта в регионе уделяют много внимания. В прошлом году открыта ледовая арена в Светлогорске, появились два стадиона в Наровле и Корме и большой комплекс «Полесье-Арена» в Мозыре. Эти объекты помогают прививать здоровый образ жизни, а также растить юных атлетов. К слову, в этом году более 140 молодых спортсменов будут получать специальную стипендию от облисполкома.