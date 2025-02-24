В Агентстве США по международному развитию сократили около 500 сотрудников

Около 500 сотрудников уволены из нескольких подразделений Агентства США по международному развитию за последние несколько дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 200 человек в Бюро поддержки и помощи попали под сокращение, после чего там осталось не больше 10 сотрудников. В обязанности работников входило оперативное реагирование на стихийные бедствия и вооруженные конфликты. Многие из уволенных работали в Афганистане, Сирии и в Украине. Управление переходных инициатив, которое специализируется на содействии демократизации, также лишилось 36 сотрудников. Напомним, администрация президента Дональда Трампа приостановила работу USAID. Временным руководителем агентства назначен госсекретарь, который начал проверку работы данной структуры. Ранее Дональд Трамп назвал деятельность агентства мошеннической и коррупционной.