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Консервативный блок ХДС/ХСС победил в Германии на досрочных выборах в Бундестаг

24 февраля 2025 07:23
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На досрочных выборах в Бундестаг 23 февраля блок ХДС/ХСС победил, набрав 28,6% голосов. Об этом пишет ТАСС.

На второе место вышла «Альтернатива для Германии» с 20,8 % голосов, на третье – СДПГ с 16,4 %. Партии «зеленых» и Левая получили 11,6 и 8,8 % голосов соответственно. Партии Сары Вагенкнехт и Свободная демпартия не преодолели 5-процентный барьер и не прошли в Бундестаг.

Консервативный блок ХДС/ХСС победил в Германии на досрочных выборах в Бундестаг-1

Фото: pixabay

В новом составе парламента ХДС/ХСС получат 208 мест, АдГ – 151, СДПГ – 121, «зеленые» – 85, Левая партия – 64. Наиболее вероятный вариант правящей коалиции – альянс ХДС/ХСС и СДПГ.

Фридрих Мерц, кандидат в кандидаты на пост канцлера от ХДС/ХСС, намерен создать правительство до наступления католической Пасхи (20 апреля). Учредительное заседание нового Бундестага состоится не позднее 25 марта.

# Выборы # Международная политика # Германия

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