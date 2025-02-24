Консервативный блок ХДС/ХСС победил в Германии на досрочных выборах в Бундестаг

На досрочных выборах в Бундестаг 23 февраля блок ХДС/ХСС победил, набрав 28,6% голосов. Об этом пишет ТАСС.

На второе место вышла «Альтернатива для Германии» с 20,8 % голосов, на третье – СДПГ с 16,4 %. Партии «зеленых» и Левая получили 11,6 и 8,8 % голосов соответственно. Партии Сары Вагенкнехт и Свободная демпартия не преодолели 5-процентный барьер и не прошли в Бундестаг.