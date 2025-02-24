Город в Бразилии начал уходить под землю – объявлен режим ЧС

Судьба целого города оказалась под угрозой из-за стихии и халатности чиновников. Город в Бразилии, расположенный на Амазонке, буквально уходит под землю. Власти объявили чрезвычайное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около тысячи жителей рискуют потерять свои дома, а некоторые здания уже рухнули. Движение почвы спровоцировало гигантские воронки, которые расползаются по городу, подбираясь все ближе к жилым кварталам. По данным экспертов, причиной катастрофы стало сочетание проливных дождей и особенностей почвы. Песчаный грунт просто не выдержал напора воды. Свою роль сыграли также плохо спланированное строительство и вырубка лесов. Уничтожение растительности ослабило почву, сделав ее еще более уязвимой.