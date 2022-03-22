Александр Барсуков: «Мы же знаем сегодня, кто жёг Хатынь. Мы не будем показывать пальцем»

Новости Беларуси. Хатынь – земля, которая помнит одну из величайших трагедий белорусского народа. Сегодня в условиях беспокойного мира особенно важно говорить не только о победе. На территории Беларуси было уничтожено около 3 миллионов мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И списки жертв уточняются до сих пор. Уже за 2022 год Генеральная прокуратура установила 117 новых мест захоронения жертв геноцида белорусского народа.

Нельзя допустить подмены понятий и фальсификации истории. Об этом неустанно повторяют в Беларуси. К сожалению, зерно неонацизма проросло.