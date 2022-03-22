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Александр Барсуков: «Мы же знаем сегодня, кто жёг Хатынь. Мы не будем показывать пальцем»

22 марта 2022 15:03
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Новости Беларуси. Хатынь – земля, которая помнит одну из величайших трагедий белорусского народа. Сегодня в условиях беспокойного мира особенно важно говорить не только о победе. На территории Беларуси было уничтожено около 3 миллионов мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И списки жертв уточняются до сих пор. Уже за 2022 год Генеральная прокуратура установила 117 новых мест захоронения жертв геноцида белорусского народа.

Нельзя допустить подмены понятий и фальсификации истории. Об этом неустанно повторяют в Беларуси. К сожалению, зерно неонацизма проросло.

Александр Барсуков: «Мы же знаем сегодня, кто жёг Хатынь. Мы не будем показывать пальцем»-1

Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по городу Минску:
Мы же знаем сегодня, кто жег Хатынь. Мы не будем показывать пальцем. В те времена об этом нельзя было говорить, но мы понимаем, о чем идет речь. Нужно приложить максимум усилий, чтобы такого больше не повторилось. Поверьте, кто не помнит прошлого, у того нет будущего.

Гендиректор СТВ в Хатыни: до сих пор не укладывается в голове, кем надо быть, чтобы цинично убивать беззащитных людей (здесь подробности).  

# Великая Отечественная война # общество # Александр Барсуков # Фотофакт

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