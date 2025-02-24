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В Институте пограничной службы состоялась научно-практическая конференция

24 февраля 2025 06:09
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На страже суверенитета страны. В Институте пограничной службы состоялась научно-практическая конференция, посвященная 30-летию института президентства в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Институте пограничной службы состоялась научно-практическая конференция-2

Несмотря на мировую турбулентность и вызовы извне, – охрана границы нашей страны только укрепляется. В Беларуси реализуется госпрограмма «Пограничная безопасность», появляются новые заставы и создаются автоматизированные посты. И сегодня главная задача, которая стоит перед службой: не просто защищать, но и вовремя видеть возможные угрозы. На этом не единожды акцентировал внимание глава государства. 

В Институте пограничной службы состоялась научно-практическая конференция-4

Александр Павловский, доктор военных наук:
Одним из важных элементов суверенитета государства является госграница, которая оформлена и обеспечивается ее охрана и защита. За 30 лет были сделаны большие сдвиги и у истоков всего этого был Президент страны. Тот результат, которые есть сегодня, это те же люди, которые любят свою Родину. Но техника и вооружения ушли далеко вперед. И это способствует тому, что задачи которые были поставлены правительством, были выполнены.

Как обеспечивают порядок в пограничной сфере в сложившихся условиях и эффективен ли опыт законодательного регулирования в сфере охраны границы? В рамках конференции участники обсудили вопросы пограничной службы, контроля и оперативной деятельности.

# Институт пограничной службы РБ # Александр Павловский

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