В Институте пограничной службы состоялась научно-практическая конференция

Несмотря на мировую турбулентность и вызовы извне, – охрана границы нашей страны только укрепляется. В Беларуси реализуется госпрограмма «Пограничная безопасность», появляются новые заставы и создаются автоматизированные посты. И сегодня главная задача, которая стоит перед службой: не просто защищать, но и вовремя видеть возможные угрозы. На этом не единожды акцентировал внимание глава государства.

Александр Павловский, доктор военных наук:

Одним из важных элементов суверенитета государства является госграница, которая оформлена и обеспечивается ее охрана и защита. За 30 лет были сделаны большие сдвиги и у истоков всего этого был Президент страны. Тот результат, которые есть сегодня, это те же люди, которые любят свою Родину. Но техника и вооружения ушли далеко вперед. И это способствует тому, что задачи которые были поставлены правительством, были выполнены.

Как обеспечивают порядок в пограничной сфере в сложившихся условиях и эффективен ли опыт законодательного регулирования в сфере охраны границы? В рамках конференции участники обсудили вопросы пограничной службы, контроля и оперативной деятельности.