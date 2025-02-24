Около четверти американцев думают об эмиграции после прихода Дональда Трампа к власти

После прихода Дональда Трампа к власти около четверти американцев думают об эмиграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь о жителях мегаполисов, где высок уровень преступности, а улицы заполнены бездомными и наркоманами. Так, 47 % обитателей Лос-Анджелеса и 35 % жителей Нью-Йорка думают покинуть территорию своей страны. Многие ищут лучшей жизни в Мексике, Испании или Португалии. Люди называют себя «беглецами от режима Трампа». Те же, кто пока не готов покинуть США, собираются переселиться в штаты, где поддерживают республиканцев.