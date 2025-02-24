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Около четверти американцев думают об эмиграции после прихода Дональда Трампа к власти

24 февраля 2025 07:28
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После прихода Дональда Трампа к власти около четверти американцев думают об эмиграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около четверти американцев думают об эмиграции после прихода Дональда Трампа к власти -2

Речь о жителях мегаполисов, где высок уровень преступности, а улицы заполнены бездомными и наркоманами. Так, 47 % обитателей Лос-Анджелеса и 35 % жителей Нью-Йорка думают покинуть территорию своей страны. Многие ищут лучшей жизни в Мексике, Испании или Португалии. Люди называют себя «беглецами от режима Трампа». Те же, кто пока не готов покинуть США, собираются переселиться в штаты, где поддерживают республиканцев.

# США # Международная политика # Дональд Трамп

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