«Важно, что подобная связь развивается». Дзиодзина о ВНС как высшем представительном органе народовластия

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Сегодня Конституция нашей страны предполагает Всебелорусское народное собрание в качестве высшего представительного органа народовластия, уполномоченного влиять на стратегию развития нашего государства и общества. Исторически в том или ином виде подобные собрания существовали и ранее. И, обернувшись на содержание прошлого опыта, у нас постарались интегрировать из него в обновленную Конституцию то, что было удачным. На данный момент политический мир и реальность претерпевают активную стадию изменений, и с учетом этой динамики неразумно было бы оставаться прежними. На этот счет не так давно точно подметил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, что обновления политической системы выводят Беларусь на новый уровень взаимодействия между государством и обществом. Например, все те полномочия, что в этом году обретает Всебелорусское народное собрание, перераспределяют ответственность между властью и обществом за ход развития. В данном случае мы имеем в виду симбиоз, где итоговый результат очень зависит от тех конкретных людей, включенных в процесс работы.