«Важно, что подобная связь развивается». Дзиодзина о ВНС как высшем представительном органе народовластия

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Сегодня Конституция нашей страны предполагает Всебелорусское народное собрание в качестве высшего представительного органа народовластия, уполномоченного влиять на стратегию развития нашего государства и общества. Исторически в том или ином виде подобные собрания существовали и ранее. И, обернувшись на содержание прошлого опыта, у нас постарались интегрировать из него в обновленную Конституцию то, что было удачным.
На данный момент политический мир и реальность претерпевают активную стадию изменений, и с учетом этой динамики неразумно было бы оставаться прежними. На этот счет не так давно точно подметил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, что обновления политической системы выводят Беларусь на новый уровень взаимодействия между государством и обществом.
Например, все те полномочия, что в этом году обретает Всебелорусское народное собрание, перераспределяют ответственность между властью и обществом за ход развития. В данном случае мы имеем в виду симбиоз, где итоговый результат очень зависит от тех конкретных людей, включенных в процесс работы.
Алена Дзиодзина:
С точки зрения государственных перспектив, особенно важно, что подобная связь развивается. Для стабильности Беларуси и общества в будущем это нужно. Ведь наиболее распространенным источником напряжения между властью и населением обычно становится критика. Справедлива она или нет – отдельный и нередко спорный вопрос, достойный внимания.
Но и формат посторонних провокаций в основном предполагает призыв гражданского общества к недовольству своим правительством. А сами формулировки сообщений из различных источников зачастую пытаются убедить людей, что их власть якобы с чем-то справляется хуже, чем нужно бы.
Обновленный формат ВНС предлагает эффективный способ решения для всех трех обсуждаемых случаев, где у всех недовольных представителей общества есть возможность разработать свою идею и сделать лучше. Ведь, если человек критикует, это подразумевает лично его понятие, как можно бы сделать иначе. Другой вопрос в том, что, взяв на себя ответственность за решение сложных вопросов в своем государстве и посмотрев на положение дел изнутри, человек может понять, что сделать лучше нельзя было. А его правительство, например, неплохо справлялось.
Да и взятая на себя на ответственность психологически ставит гражданское общество на место активных участников собственной жизни. При таком положении дел винить третьих лиц зачастую не хочется, ведь все решения мы искали вместе. И если что-то пошло не так, мы поищем еще.
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