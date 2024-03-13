«Созрело ли наше гражданское общество принимать решения?» Алёна Дзиодзина о ВНС

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Совсем скоро в нашей стране состоится Всебелорусское народное собрание, которое в 2024 году будет работать по-новому. Участие депутатов для ВНС привычно, однако в этот раз в число делегатов войдут и гражданские. Обновленный формат собрания связан с запросом народа участвовать в политической жизни внутри государства.

Усиленный интерес белорусов к решениям государственной важности вполне объясним и понятен – неспокойная обстановка вокруг и локально воюющий мир психологически побуждают людей стать активнее. В основном это связано с ощущением усиления хрупкости жизни и тех планов, что казались незыблемыми. Неопределенность возникает в ответ на события. И так как оставаться в ней длительно слишком трудно, на подсознательном уровне хочется поднимать контроль.

Возможность влиять на какой-либо внутренний ход событий способно психологически возвращать ту комфортную предсказуемость нашей жизни, к которой мы в основном привыкли. В этом смысле потребность социального общества принимать участие в решении значимых для страны вопросов довольно терапевтично, по сути.