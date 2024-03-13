«Созрело ли наше гражданское общество принимать решения?» Алёна Дзиодзина о ВНС
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Совсем скоро в нашей стране состоится Всебелорусское народное собрание, которое в 2024 году будет работать по-новому. Участие депутатов для ВНС привычно, однако в этот раз в число делегатов войдут и гражданские. Обновленный формат собрания связан с запросом народа участвовать в политической жизни внутри государства.
Усиленный интерес белорусов к решениям государственной важности вполне объясним и понятен – неспокойная обстановка вокруг и локально воюющий мир психологически побуждают людей стать активнее. В основном это связано с ощущением усиления хрупкости жизни и тех планов, что казались незыблемыми. Неопределенность возникает в ответ на события. И так как оставаться в ней длительно слишком трудно, на подсознательном уровне хочется поднимать контроль.
Возможность влиять на какой-либо внутренний ход событий способно психологически возвращать ту комфортную предсказуемость нашей жизни, к которой мы в основном привыкли. В этом смысле потребность социального общества принимать участие в решении значимых для страны вопросов довольно терапевтично, по сути.
Алена Дзиодзина:
К этой потребности нашего общества Президент подошел разумно, предложив в качестве безопасного способа ВНС-платформу. Ведь если не по закону, то стремление поучаствовать нередко выводит людей на улицы. И от подобных попыток влиять на положение дел в стране обычно становится только хуже. Здесь важно было не пропустить момент, и Президент среагировал очень вовремя. Под народный запрос была дополнена Конституция, чтобы в числе делегатов на ВНС смогли оказаться и социально активные представители наших трудящихся.
И тут справедливый вопрос: а созрело ли наше гражданское общество принимать решения? На самом деле к жизни никогда нельзя просто взять и быть готовым заранее. Адаптация и созревание – это процессы, и по ходу своей активности человек лучше овладевает необходимым навыком.
Предлагаю вспомнить процесс взросления: едва ли с первых шагов ребенок владеет телом на уровне взрослого. Но по мере своего погружения в практику он развивает умение быть устойчивым. В дальнейшем навыки жизни обретаются по аналогии с этим принципом: реальность требует, что пришла пора и созревание общества происходит в процессе. Возможно, не каждый из новых шагов всенародного представительства окажется беспроблемным. Но, трансформируя каждый проблемный вопрос в качестве цели, работы, задачи, гражданское общество в симбиозе с законодательством непременно научится жизни по-новому.
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