Министерство юстиции провело интеллектуальный турнир к 30-летию Конституции

Под эгидой Министерства юстиции и к 30-летию Конституции: в интеллектуальном турнире приняли участие представители госорганов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под эгидой Министерства юстиции и к 30-летию Конституции: в интеллектуальном турнире приняли участие представители госорганов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вопросы касались географии, искусства и права. Мероприятие объединило представителей разных направлений деятельности. Вместе вспомнили историю, культуру и традиции нашей страны.
Леонид Дубаневич, участник турнира:
Я уже второй раз участвую, в прошлом году наша команда победила в этом интеллектуальном турнире. Но то, что мы тогда вынесли из этого турнира, – очень полезные вещи.
Егор Шашко, участник турнира:
Очень интересно поучаствовать, вопросы по Конституции Республики Беларусь, Основному закону нашей страны, вопросы по различным цитатам Президента, белорусским фильмам. То есть достаточно патриотическая игра.
Проведение подобных мероприятий в преддверии государственных праздников – уже добрая традиция. Основная задача – разъяснить законодательство, привить любовь и уважение к своей профессии и Родине.