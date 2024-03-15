Министерство юстиции провело интеллектуальный турнир к 30-летию Конституции

Под эгидой Министерства юстиции и к 30-летию Конституции: в интеллектуальном турнире приняли участие представители госорганов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы касались географии, искусства и права. Мероприятие объединило представителей разных направлений деятельности. Вместе вспомнили историю, культуру и традиции нашей страны.

Леонид Дубаневич, участник турнира:

Я уже второй раз участвую, в прошлом году наша команда победила в этом интеллектуальном турнире. Но то, что мы тогда вынесли из этого турнира, – очень полезные вещи.