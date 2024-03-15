Прямой эфир

Министерство юстиции провело интеллектуальный турнир к 30-летию Конституции

15 марта 2024 06:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Под эгидой Министерства юстиции и к 30-летию Конституции: в интеллектуальном турнире приняли участие представители госорганов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство юстиции провело интеллектуальный турнир к 30-летию Конституции-1

Вопросы касались географии, искусства и права. Мероприятие объединило представителей разных направлений деятельности. Вместе вспомнили историю, культуру и традиции нашей страны.

Министерство юстиции провело интеллектуальный турнир к 30-летию Конституции-4

Леонид Дубаневич, участник турнира:
Я уже второй раз участвую, в прошлом году наша команда победила в этом интеллектуальном турнире. Но то, что мы тогда вынесли из этого турнира, – очень полезные вещи.

Министерство юстиции провело интеллектуальный турнир к 30-летию Конституции-7

Егор Шашко, участник турнира:
Очень интересно поучаствовать, вопросы по Конституции Республики Беларусь, Основному закону нашей страны, вопросы по различным цитатам Президента, белорусским фильмам. То есть достаточно патриотическая игра.

Проведение подобных мероприятий в преддверии государственных праздников – уже добрая традиция. Основная задача – разъяснить законодательство, привить любовь и уважение к своей профессии и Родине.

# Конституция # общество

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси отмечается День Конституции
15 марта 2024 06:39

В Беларуси отмечается День Конституции

Беларусь вводит запрет на импорт некоторых товаров из Литвы
14 марта 2024 20:02

Беларусь вводит запрет на импорт некоторых товаров из Литвы

Планируем расширить линейку ириса. «Красный Мозырянин» ждёт пожелания покупателей в своих соцсетях
14 марта 2024 20:02

Планируем расширить линейку ириса. «Красный Мозырянин» ждёт пожелания покупателей в своих соцсетях