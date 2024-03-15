В Беларуси отмечается День Конституции

Один из главных государственных праздников отмечается 15 марта в Беларуси – День Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наш Основной закон был обновлен в переломное для страны время и сохранил приоритетные принципы – это миролюбие и социальная справедливость, преемственность традиционных ценностей и уважение к достижениям прошлого. Как отметил в поздравлении соотечественникам Президент, Конституция стала поистине народным документом.

В 2024 году главному документу Беларуси 30 лет. Все это время он делает нас еще сильнее и успешнее, остается надежной основой для слаженной и результативной работы всех ветвей власти. Укрепляет единство белорусов, социально-политическую стабильность.

По традиции к празднику приурочена Всебелорусская акция «Мы – граждане Беларуси!» В эти дни школьники по всей стране получают паспорта. А вместе с ними не только права, но и обязанности. Неукоснительное соблюдение положений всех законов и, прежде всего, Конституции гарантирует защиту интересов страны, усиливает правовой фундамент белорусской государственности.