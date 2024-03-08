Психолог рассказала о влиянии женского образа на политику

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Традиционно восприятие женского образа мысленно отсылает нас к ассоциациям с материнством, заботой, терпимостью и эмпатией. Примерно этих же качеств на подсознательном уровне мы склонны ожидать и от женщин, пришедших в большую политику. Для представительниц «слабого пола» набор социально усвоенных ожиданий предполагает особый характер доверия даже в тех аспектах, где важно было бы сохранить настороженность. А в контексте влияния женского образа на политику иногда и более, чем, например, с мужчинами. Ведь, прибегая к ассоциациям с «женской мягкостью», провокаторам иногда удается народ обманывать, формировать толпу и толка в дурное.

К примеру, теперь большинству вовлеченных очевидно, что несколько лет назад никакой жене Тихановского доверять не стоило. Тем не менее в тот момент часть людей на предлагаемый образ «заботливой матери» все-таки «клюнула». И, обращаясь к стереотипу о характерной мягкости женских качеств, людей пытались вовлечь в протест и выводить на улицы. Исходя из подобных же алгоритмов и схем, пробуют распрягать теперь образ Юли Навальной. Все та же «обычная женщина», которая с радостью бы была просто «мамой». Но ссылка на обстоятельства выводит ее в политический мир «продолжать дело мужа».