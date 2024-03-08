Психолог рассказала о влиянии женского образа на политику
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Традиционно восприятие женского образа мысленно отсылает нас к ассоциациям с материнством, заботой, терпимостью и эмпатией. Примерно этих же качеств на подсознательном уровне мы склонны ожидать и от женщин, пришедших в большую политику. Для представительниц «слабого пола» набор социально усвоенных ожиданий предполагает особый характер доверия даже в тех аспектах, где важно было бы сохранить настороженность. А в контексте влияния женского образа на политику иногда и более, чем, например, с мужчинами. Ведь, прибегая к ассоциациям с «женской мягкостью», провокаторам иногда удается народ обманывать, формировать толпу и толка в дурное.
К примеру, теперь большинству вовлеченных очевидно, что несколько лет назад никакой жене Тихановского доверять не стоило. Тем не менее в тот момент часть людей на предлагаемый образ «заботливой матери» все-таки «клюнула». И, обращаясь к стереотипу о характерной мягкости женских качеств, людей пытались вовлечь в протест и выводить на улицы. Исходя из подобных же алгоритмов и схем, пробуют распрягать теперь образ Юли Навальной. Все та же «обычная женщина», которая с радостью бы была просто «мамой». Но ссылка на обстоятельства выводит ее в политический мир «продолжать дело мужа».
Алена Дзиодзина:
Согласно медийному образу, она кажется столь проста, что как будто не может пытаться солгать и обманывать. А то, что вдова Навального пребывает в горе, способно удваивать к ней лимит доверия и вместе с тем понижать настороженность. Ведь горемычных людей общество принимает не столь критично. И закономерно сочувствию к личной трагедии им «позволительно» как бы больше. Закономерным образом обществу кажется, что, погрузившись в политику, горемычная «женщина-мать» будет более честной и бережной. Однако женская личность в мире политики точно так же неоднородна, как происходит обычно с мужской. Когда основную роль выполняет все равно мотивация зачем-то влиять на историю. Ключевой вопрос здесь останется – зачем?
В политической психологии эффективность влияния женского образа объясняют феноменом «мягкой силы». Его основная суть в том, что он раскрывает возможность достигать поставленных целей на основе душевности и симпатии. С одной стороны потенциал мягкой силы – созидать, понимать, находить компромисс в интересах своей страны и гражданского общества. Но если мотивы иные, то, как правило, мы получаем инверсию. И влияние женского образа набирает другую силу. Один из древнекитайских философов говорил, что в мире нет ничего слабее или нежнее воды, но ее способность разрушать самый твердый предмет превращает мнимую слабость в опасную силу.
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