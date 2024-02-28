Как провокаторы пытались раскачать ситуацию в единый день голосования? Ответила Алёна Дзиодзина

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Нередко между представлением о реальности и самой реальностью – целая пропасть. Однако при грамотно поданной информации разница может стать незаметной, что позволяет задействовать данный прием в провокациях.

К примеру, пытаясь создать впечатление, что в процессе выборов пошло что-то не так, внимание оппонента всегда избирательно, когда из полной картины событий берется лишь компонент и его преднамеренно окружают слухами. Не вдаваясь слишком конкретно в детали истины, провокатор наполняет сам эпизод информацией-триггером, интерпретируя причины событий по-своему. Обычно чем больше людей скапливается вокруг знакового события, тем разнообразнее публика принимавших участие. В этом числе есть всегда недовольные, и было бы странно рассчитывать, что таких не будет. Но порой одна из возможных причин поступаемых жалоб – это нечто личное и напрямую с происходящим не связано. Просто сам человек нуждается в «выхлопе». У него накопилось.

В минувшее воскресенье у нас завершились выборы депутатов в парламент и депутатов местных Советов. Некоторым людям в числе избирателей не хватило буфета, права голосовать без паспорта, возможности «выбирать» от лица родителей или деда. В то время как для всех, кто не мог прийти, были предусмотрены соцработники, отсутствие беляшей никак не мешает голосовать на выборах, а необходимость документов не нуждается в доказательствах. Просто бывает, что причина и повод у жалоб расхожие, а в основе претензий стоит перенос. Суть феномена в том, что эмоции прошлого направляются на другой объект, и человек «срывается» неосознанно: ворчит, критикует, скандалит, фиксирует письменно жалобу. В обычной жизни по этому поводу говоря – он вспылил. Однако для политических провокаторов это почва в дальнейшем сплести интригу.