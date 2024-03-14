Прямой эфир

Беларусь вводит запрет на импорт некоторых товаров из Литвы

14 марта 2024 20:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Недружественные действия со стороны западных стран не остаются без ответа. Беларусь устанавливает запрет на импорт из Литвы отдельных товаров, включая продукты питания, строительные изделия и бытовую технику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь вводит запрет на импорт некоторых товаров из Литвы-1

Вводится запрет на перемещение через пункты пропуска на белорусско-литовской границе ряда товаров, ввозимых для реализации на территории Беларуси, независимо от страны их происхождения. В МИД нашей страны заявили: это негативно скажется на работе многочисленных литовских логистических операторов и приведет к ощутимой потере их доходов в связи с существенным сокращением товарооборота. Указанные запреты не затрагивают товары, ввозимые на территорию нашей страны для личного пользования. Решение о введении подобных мер является вынужденным. Это ответ на закрытие Литвой пограничных пунктов пропуска. Во внешнеполитическом ведомстве Беларуси еще раз призвали Вильнюс и Ригу привнести в свою политику больше самостоятельности, взвешенности и ориентированности на истинные интересы собственного народа.

# Беларусь-Литва # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Планируем расширить линейку ириса. «Красный Мозырянин» ждёт пожелания покупателей в своих соцсетях
14 марта 2024 20:02

Планируем расширить линейку ириса. «Красный Мозырянин» ждёт пожелания покупателей в своих соцсетях

Азарёнок: храни, Господь, Вождя нашего православного Александра Лукашенко
14 марта 2024 19:56

Азарёнок: храни, Господь, Вождя нашего православного Александра Лукашенко

Пустовой: Беларусь – символ сохранения чистоты традиций, семейных начал, человечности
14 марта 2024 19:53

Пустовой: Беларусь – символ сохранения чистоты традиций, семейных начал, человечности