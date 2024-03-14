Беларусь вводит запрет на импорт некоторых товаров из Литвы

Вводится запрет на перемещение через пункты пропуска на белорусско-литовской границе ряда товаров, ввозимых для реализации на территории Беларуси, независимо от страны их происхождения. В МИД нашей страны заявили: это негативно скажется на работе многочисленных литовских логистических операторов и приведет к ощутимой потере их доходов в связи с существенным сокращением товарооборота. Указанные запреты не затрагивают товары, ввозимые на территорию нашей страны для личного пользования. Решение о введении подобных мер является вынужденным. Это ответ на закрытие Литвой пограничных пунктов пропуска. Во внешнеполитическом ведомстве Беларуси еще раз призвали Вильнюс и Ригу привнести в свою политику больше самостоятельности, взвешенности и ориентированности на истинные интересы собственного народа.