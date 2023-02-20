«Важна информационная гигиена». Как противостоять манипуляциям в СМИ?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Главный инструмент информационной войны – это визуальное влияние и манипуляция. И самое ужасное – в современных войнах нет откровенной лжи. Главная задача государственных ведомств по информационной безопасности – не допускать ее распространения. В современных войнах активизировался переход от геополитики к ноополитике – работать с образами и смыслами. Через СМИ общество формирует положительные или отрицательные отношения к внешней и внутренней политике государства, имиджу идей и пропаганде моральных ценностей. Другими словами, создается позитивный или негативный бренд страны.
Манипулировать обществом становится легче, особенно когда есть подобные умелые ребята-медиаэксперты. «People хавает» – очень грубая фраза. Как противостоять этому?
Вадим Боровик, политолог:
Важна информационная гигиена.
Надежда Сасс:
В чем она проявляется?
Вадим Боровик:
Во-первых, в том, что нужно не засорять себя. Излишнее потребление информации вредно. Как переедание, пересыпание. В меру. Второе – надо выбрать те источники, сведения из которых подтверждались конкретными событиями на протяжении продолжительного периода времени. И наоборот, отсечь те источники… Если вы увидели, что из того или иного информационного канала поступали вбросы. Часто мы видим, что завтра откуда-то начнут бомбить. Говорили же россиянам: срочно выезжайте из страны, такого-то числа начнется вторая волна, третья волна мобилизации, скоро закроют границы. Эти источники вам это говорили уже восемь или девять раз. Зачем вы смотрите этот канал?
Надежда Сасс:
Кстати, пример. Не так давно я была в Европарламенте, приехала на вражескую площадку, устроила такую дискуссию, еще многие долго икали. Знаете, что мне сказали евродепутаты со сбалансированной, взвешенной точкой зрения? Говорят: Надя, мы читаем российские СМИ, потому что только так, собирая информацию из разных источников, ты можешь сложить свою собственную картину. Тогда человек понимает, что он принимает решение.
Владимир Мамонтов, генеральный директор радио «Говорит Москва», директор фонда «Разумный интернет» (Россия):
Во-первых, вы правы. Нормальные люди инстинктивно или по своему опыту будут пробиваться к каким-то знаниям, хотя бы похожим на правду. Все, что мы сейчас увидели. Эта журналисточка, которая слушает его, открыв рот… Ей надо сказать... Задай ему простой вопрос: тебе сколько платят за то, чтобы ты выстраивал такие концепции, схемы? Почему ты их так здорово здесь проводишь? И с какого перепугу у тебя Путин – такой страшный враг? Давно это произошло? Что с тобой стряслось? Забрасывая эти вопросы туда, это тоже относится к информационной гигиене. Мы как раз на переднем крае борьбы с этим болотом европейским, которое давно превратилось невесть во что. Что мы можем сделать с этой старушкой-Европой? Может, вытащить из этого пламени, из этого болота, да к себе перетащить, куда-нибудь в Подмосковье, в санаторий, чтобы она слегка в себя пришла?
Вадим Боровик:
Спортсмен никогда не возьмет высоту, если он психологически не представил, что он прыгнет. Один из способов манипуляции нациями, народами – это убедить народ в собственной несостоятельности. Все, вы ни на что не способны, вам нужны люди из третьего Рима, которые придут и научат вас управлять этими сложными механизмами. Поэтому очень важно сохранять дух нации и веру в собственные силы.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Пропагандист и воин информационного фронта. Есть ли разница между этими понятиями?
В современной журналистике главное правда или зрелищность? Рассказал Владимир Мамонтов
Многовекторность – это преимущество или недостаток? Спор российского и белорусского экспертов