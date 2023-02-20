«Важна информационная гигиена». Как противостоять манипуляциям в СМИ?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Главный инструмент информационной войны – это визуальное влияние и манипуляция. И самое ужасное – в современных войнах нет откровенной лжи. Главная задача государственных ведомств по информационной безопасности – не допускать ее распространения. В современных войнах активизировался переход от геополитики к ноополитике – работать с образами и смыслами. Через СМИ общество формирует положительные или отрицательные отношения к внешней и внутренней политике государства, имиджу идей и пропаганде моральных ценностей. Другими словами, создается позитивный или негативный бренд страны. Манипулировать обществом становится легче, особенно когда есть подобные умелые ребята-медиаэксперты. «People хавает» – очень грубая фраза. Как противостоять этому?

Вадим Боровик, политолог:

Важна информационная гигиена. Надежда Сасс:

В чем она проявляется? Вадим Боровик:

Во-первых, в том, что нужно не засорять себя. Излишнее потребление информации вредно. Как переедание, пересыпание. В меру. Второе – надо выбрать те источники, сведения из которых подтверждались конкретными событиями на протяжении продолжительного периода времени. И наоборот, отсечь те источники… Если вы увидели, что из того или иного информационного канала поступали вбросы. Часто мы видим, что завтра откуда-то начнут бомбить. Говорили же россиянам: срочно выезжайте из страны, такого-то числа начнется вторая волна, третья волна мобилизации, скоро закроют границы. Эти источники вам это говорили уже восемь или девять раз. Зачем вы смотрите этот канал? Надежда Сасс:

Кстати, пример. Не так давно я была в Европарламенте, приехала на вражескую площадку, устроила такую дискуссию, еще многие долго икали. Знаете, что мне сказали евродепутаты со сбалансированной, взвешенной точкой зрения? Говорят: Надя, мы читаем российские СМИ, потому что только так, собирая информацию из разных источников, ты можешь сложить свою собственную картину. Тогда человек понимает, что он принимает решение.