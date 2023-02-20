В Бешенковичах бобры терроризируют местных жителей, уничтожая плодовые деревья. Как решат проблему?

Новости Беларуси. Недружелюбное соседство. В Бешенковичах бобры терроризируют местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Облюбовав небольшой ручей, животные стали приходить на придомовые участки к людям. У одной из жительниц от сада остались только пни. Уцелевшие деревья огораживают подручными средствами. Но мириться с такими соседями хозяева не намерены. Кто и как будет решать проблему? Узнавал наш собкор в Витебской области Виктор Пралич.

Валентина Порегуд проводит экскурсию по зимнему саду. А точнее, по тому, что от него осталось. В Бешенковичах женщина живет более 40 лет. Но с такой проблемой столкнулась впервые.

Виктор Пралич, корреспондент:

По словам хозяйки, бобры поселились в ручье три года назад. Сперва животные выгрызли деревья вдоль берега, оставив после себя пустырь. А буквально в декабре переключились на плодовый сад.

– Это молодой чернослив.

– Был?

– Был. От него осталось только что? Ничего не осталось. Чернослив, малины, яблони и сливы. Гастрономическим пристрастиям бобров (а им все по зубам) можно только позавидовать. А вот жителям, которым приходится делить участок с такими «квартирантами», не позавидуешь. Уцелевший сад спасают чем могут: в ход идут железные ограждения и сетка. В надежде, что на этом бобровый беспредел закончится.

Валентина Порегуд, жительница Бешенковичей:

Урон я даже не хочу обсчитывать. Тут проблема больше волнует, чтобы этих «соседей» от нас как-то изгнали. Чтобы мы спокойно жили.

Свои набеги на сад, как правило, бобры совершают по ночам и ранним утром. Результат их визита наблюдается почти ежедневно. Отвадить грызунов от участка можно двумя способами: огородить территорию глухим забором либо отловить их. Сошлись на втором.

Михаил Деусов, инженер по охотоведению Бешенковичского лесхоза:

Как получим разрешение, в райисполком бумаги все подал. Как только будет разрешение, сразу же приступаем к отлову. В разрешении будет указано, какими способами будем отлавливать, какое количество. На вопрос, как занесло сюда бобров, специалисты ссылаются на то, что в 300 метрах отсюда протекает Западная Двина. Возможно, во время весеннего половодья звери облюбовали эти места из-за обильности кормовой базы.

Геннадий Горланов, главный специалист Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Наша местность позволяет им хорошо развиваться. Очень много водоемов. В связи с этим численность бобра увеличивается. В дикой природе уже, в принципе, все ниши для них заняты. То приходится им переходить на территорию населенных пунктов.