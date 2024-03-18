В Минске наградили победителей конкурса на соискание литературной премии Миноблисполкома

В Минске торжественно наградили победителей конкурса на соискание литературной премии Миноблисполкома. Церемония прошла на полях Минской международной книжной выставки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На суд жюри представили работы в разных номинациях. В том числе публицистика, поэзия, проза, художественный перевод, детская литература. Оценивали произведения представители Союза писателей, системы образования, культуры и Белорусского союза журналистов. Среди главных критериев не только качество произведений, но и социальная значимость работ.

Леонид Кривонос, председатель Минской областной организации общественного объединения «Союз писателей Беларуси»: Это праздник для литераторов нашего отделения и всех писателей Минщины, поскольку это определенный итог нашей творческой деятельности и чествование лучших.

Наталья Якубицкая, председатель Минского областного Совета депутатов:

Конкурс очень востребован, потому что он позволяет раскрывать нам новые таланты. Важно и то, что наши уважаемые современники позволяют нашей молодежи, всем нам понимать точку опоры. Они возвращают нас к тем ценностям, которые просто вне времени.

Конкурс проводится с 2007 года. За это время наград удостоены более 40 авторов.