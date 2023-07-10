«Вашингтон молодцы». Вадим Боровик рассказал, как США навязали ЕС миграционную политику

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Камран Гасанов, кандидат политических наук, эксперт по Европейскому союзу (Россия):

Из опыта общения с европейскими коллегами и обычными жителями, которые живут и во Франции, и в Германии, я могу сказать, что мнение большинства населения, которое они всегда ставили на алтарь демократии, игнорируется. Это касается и миграционной политики, и социальной политики, и экономики. И все это приводит к таким структурным проблемам. В долгосрочной перспективе мы понимаем, что население миграционное будет расти. На текущий момент, по разным оценкам, там 20-30 миллионов из 500 населения Европы – это люди с миграционным прошлым. Но этого и недостаточно.

Надежда Сасс, СТВ:

Мы вывели на экран график. Доля мусульман в странах Европейского союза при нулевой миграции к 2050 году.

Доля мусульман в странах ЕС при сильной миграции. Камран Гасанов:

Вы именно на это делаете акцент, потому что миграция не прекращается. Одно дело, что они не могут абсорбировать тех людей, которые уже во втором-третьем поколении являются населением Бельгии и Франции. Другое дело люди, которые вчера приехали со стороны Латвии или со стороны Греции через турецкую границу или через Тунис, и они вообще не вписываются в эту культуру. Они не знают язык, у них еще более традиционная культура, то есть они еще больше не согласны, не понимают, что происходит. И здесь я сделал бы акцент на внешнюю политику, потому что причина этой миграции в чем? Не только то, что люди со всего света хотят туда ехать. Почему у нас в России, в Беларуси нет такого бардака? Потому что внешняя политика отличается. То есть эти страны в начале 2010-х годов проводили очень активную внешнюю политику. Хотели показать, что европейцы тоже что-то стоят в мировой политике. Франция и Британия. Именно эти страны разбомбили Ливию. Потом пытались свергнуть Асада. Потом Британия ушла, но все эти проблемы остались. И сегодня Европейский союз хочет выплатить Тунису миллиард долларов только для того, чтобы остановить этот миграционный поток. На что ответ логичный. Мы не можем вам гарантировать, потому что очень много у нас проблем. Все из Африки приезжают в Тунис.

Надежда Сасс:

Показательно, что во Франции никто даже не заикается о том, что компенсацию пострадавшим от погромов хотя бы частично должны выплачивать корпорации, грабящие природные ресурсы той же Африки. Камран Гасанов:

И завершая внешнюю политику, они еще умудряются ругаться с Турцией и Беларусью, странами приграничными, откуда как раз таки может идти миграционный поток. То есть была сделка миграционная между Турцией и Евросоюзом. В марте 2016-го они подписали. Все деньги, которые Турция заслужила, они еще не получили. До сих пор там есть мигранты, которых Турция содержит за свой счет. И они называют Эрдогана диктатором. В Беларуси что-то им не нравится. И при этом мы видим, когда эти мигранты пересекают белорусско-латвийскую границу, как с ними обращаются. Именно там и происходит нацизм. И электрошокеры, и люди тонут в реках, людей избивают. И даже специальный термин изобрели – pushback. Людей отправляют назад любыми способами. Они находятся в этой зоне, и даже британские СМИ, которые не сильно с симпатией относятся к Беларуси и России, они это свидетельствуют. В Латвии мы даже по цифрам видим, что именно в Восточной Европе мигрантов очень мало. То есть они не хотят принимать вот эту квоту, которую распределили. Надежда Сасс:

Вадим, скажите, пожалуйста, как вы считаете, как могут изменить это положение вещей нынешние европейские бюрократы? Потому как рано или поздно протестные настроения уже выльются действительно в гражданскую войну. Скрывать или умалчивать об этом бесполезно. Как бы, конечно, не хотели бы об этом говорить сегодня.