«Вашингтон молодцы». Вадим Боровик рассказал, как США навязали ЕС миграционную политику
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Камран Гасанов, кандидат политических наук, эксперт по Европейскому союзу (Россия):
Из опыта общения с европейскими коллегами и обычными жителями, которые живут и во Франции, и в Германии, я могу сказать, что мнение большинства населения, которое они всегда ставили на алтарь демократии, игнорируется. Это касается и миграционной политики, и социальной политики, и экономики. И все это приводит к таким структурным проблемам. В долгосрочной перспективе мы понимаем, что население миграционное будет расти. На текущий момент, по разным оценкам, там 20-30 миллионов из 500 населения Европы – это люди с миграционным прошлым. Но этого и недостаточно.
Надежда Сасс, СТВ:
Мы вывели на экран график. Доля мусульман в странах Европейского союза при нулевой миграции к 2050 году.
Доля мусульман в странах ЕС при сильной миграции.
Камран Гасанов:
Вы именно на это делаете акцент, потому что миграция не прекращается. Одно дело, что они не могут абсорбировать тех людей, которые уже во втором-третьем поколении являются населением Бельгии и Франции. Другое дело люди, которые вчера приехали со стороны Латвии или со стороны Греции через турецкую границу или через Тунис, и они вообще не вписываются в эту культуру. Они не знают язык, у них еще более традиционная культура, то есть они еще больше не согласны, не понимают, что происходит.
И здесь я сделал бы акцент на внешнюю политику, потому что причина этой миграции в чем? Не только то, что люди со всего света хотят туда ехать. Почему у нас в России, в Беларуси нет такого бардака? Потому что внешняя политика отличается. То есть эти страны в начале 2010-х годов проводили очень активную внешнюю политику. Хотели показать, что европейцы тоже что-то стоят в мировой политике. Франция и Британия. Именно эти страны разбомбили Ливию. Потом пытались свергнуть Асада. Потом Британия ушла, но все эти проблемы остались. И сегодня Европейский союз хочет выплатить Тунису миллиард долларов только для того, чтобы остановить этот миграционный поток. На что ответ логичный. Мы не можем вам гарантировать, потому что очень много у нас проблем. Все из Африки приезжают в Тунис.
Надежда Сасс:
Показательно, что во Франции никто даже не заикается о том, что компенсацию пострадавшим от погромов хотя бы частично должны выплачивать корпорации, грабящие природные ресурсы той же Африки.
Камран Гасанов:
И завершая внешнюю политику, они еще умудряются ругаться с Турцией и Беларусью, странами приграничными, откуда как раз таки может идти миграционный поток. То есть была сделка миграционная между Турцией и Евросоюзом. В марте 2016-го они подписали. Все деньги, которые Турция заслужила, они еще не получили. До сих пор там есть мигранты, которых Турция содержит за свой счет. И они называют Эрдогана диктатором. В Беларуси что-то им не нравится. И при этом мы видим, когда эти мигранты пересекают белорусско-латвийскую границу, как с ними обращаются. Именно там и происходит нацизм. И электрошокеры, и люди тонут в реках, людей избивают. И даже специальный термин изобрели – pushback. Людей отправляют назад любыми способами. Они находятся в этой зоне, и даже британские СМИ, которые не сильно с симпатией относятся к Беларуси и России, они это свидетельствуют. В Латвии мы даже по цифрам видим, что именно в Восточной Европе мигрантов очень мало. То есть они не хотят принимать вот эту квоту, которую распределили.
Надежда Сасс:
Вадим, скажите, пожалуйста, как вы считаете, как могут изменить это положение вещей нынешние европейские бюрократы? Потому как рано или поздно протестные настроения уже выльются действительно в гражданскую войну. Скрывать или умалчивать об этом бесполезно. Как бы, конечно, не хотели бы об этом говорить сегодня.
Вадим Боровик, политолог:
Во-первых, давайте посмотрим, какие тренды сейчас. До 30-35 года будет дефицит рабочей силы. США сейчас такую программу проводит. Европа хотела ручки нагреть на Украине, их мигранты, их легче адаптировать, практически неотличимы в обществе, и уже привыкли ездить, пожили по безвизу, и, так скажем, закрывать свои дыры этим вопросом. Но! 35-й, 50-й год, очень сильные будут результаты нового технологического уклада и лишняя рабочая сила. Именно поэтому сейчас проводятся программы по сокращению населения. То есть они сейчас ситуативно набирают, потом у них возникнет проблема, что с ними делать, понимаете? У них политика очень утилитарная, как у американцев была в Афганистане. Попользовали страну, парней своих спасли, а то, что было с 57 тысячами переводчиков в Афганистане, которые сотрудничали с оккупационными властями, то, что было с другими лицами, которые наплевали на них. То же самое сегодня Европа. Видите, они вот сейчас рассчитываются за свою политику. Им нужна была дешевая рабочая сила, они ее принимали. Старались минимально тратить финансовые потоки на содержание этой рабочей силы, и рассчитывали, что само оно рассосется, сегодня сложно прийти к решению.
Если остановить полностью миграционные потоки, во-первых, они нарушат свои обязательства. Вашингтон навязал эти обязательства. Вашингтон молодцы. Посмотрите, как Вашингтон работает. Они, пользуясь тем, что их окружают океаны, проводят фильтрационную политику. У каждой страны квота, собеседование, кого не надо они отсеивают. Американцы очень грамотно в этом вопросе действуют. Европа кораблями принимает. Кто приплыл, того и приняли. То есть вынудили их принять на себя эти обязательства. Вынудили, заставили. То есть это не самостоятельность европейской политики. Второе, они рассчитывали тоже руки нагреть. Та же Германия. На турках, на сирийцах и так далее. В том плане, подпитка трудовыми ресурсами экономики. А сегодня они столкнулись с тем, что эти группы в плане религиозного, культурного кода и прочего не готовы так быстро ассимилироваться и адаптироваться в этом обществе. Это может вызвать самые серьезные социально-политические потрясения. И я считаю, что это намеренная политика США по дестабилизации европейского региона.
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