Что является первопричиной протестов во Франции? Мнением поделился эксперт по Европейскому союзу

Камран Гасанов, кандидат политических наук, эксперт по Европейскому союзу (Россия): Я думаю, тут две плоскости. Первая – это законодательная, это очень мягкие законы в Европе, которые ограничивают права полицейских в применении насилия и пресекания вот таких моментов, где человек, неважно – мигрант или не мигрант, ведет себя достаточно вызывающе, а его нельзя приструнить. Это все кипело, полицейские ничего не могли с этим сделать. То есть они приходят, машут перед полицейским дубинкой, но пока тебя не ударили, ты ничего не можешь сделать. Это из серии воздух общий. И другой полицейский уже не выдерживает, он понимает, что надо что-то с этим делать.

Надежда Сасс, СТВ: Здесь важно понимать, что актив беспорядков во Франции составляют не мигранты из Африки, а потомки мигрантов, то бишь молодые люди с французским гражданством. И, Камран, на ваш взгляд, вы сказали о том, что это была бомба замедленного действия, и нужен был только триггер. И это убийство 17-летнего подростка и стало тем фактом, который, наверное, вынес на поверхность те проблемы, с которыми сталкивается Франция. На ваш взгляд, первая причина какая: расовая, политическая, идеологическая?

А то, что касается цивилизационного аспекта, мне кажется, то первое поколение алжирцев и североафриканцев, люди с Ближнего Востока, у них было какое-то еще вот такое отношение, как к метрополии. То есть они считали, что вот Франция – это центр, надо использовать этот шанс, Франция дала вам возможность и открыла дорогу в мир. То есть была вот такая лояльность. А вот это молодое поколение, они уже выросли, они считают, что это в порядке вещей, что они полноправные граждане, не надо бороться за паспорт, это уже никакое-то не достижение. Социальное благо для всех, вон, за сборную Франции уже одни африканцы играют. Но при этом в этом втором-третьем поколении просыпается ощущение, что вроде бы все есть в материальном плане, но в духовном плане пустота. И они начинают возвращаться к своим корням.

Это, кстати, происходит не только во Франции, в том числе я в России замечаю. Люди исламского происхождения, а их дети более религиозные, чем родители. То есть они пытаются вернуться к своим корням. Но в России это не вызывает какой-то проблемы, потому что в целом такая канва традиционных ценностей. А здесь идет раздрай, то есть разные скорости. С одной стороны, все либерализуется, гарантируются права представителям нетрадиционных ориентаций, разрешается сожжение Корана и так далее. С другой стороны, эти люди понимают, что они хотят жить в другой цивилизации, и то государство, в котором они живут и из которого они не могут уехать массово, там получается, что они себя чувствуют некомфортно.

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