Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Понимаете, либеральные СМИ часто говорят о том, что эти недовольства со стороны африканских подростков вызваны систематическим расизмом со стороны полиции и недостатком внимания со стороны правительства касательно ситуации в пригородах. Что вы можете сказать сторонникам таких идей? Есть ли правда в этих словах?
Лорент Озон, французский аналитик:
Понимаете, Надя, я не думаю, что систематический расизм существует лишь среди полицейских. Дело в том, что мы живем в обществе, которое производит расизм в промышленных масштабах по всему свету, не только среди полицейских или каких-то районов, где французы сейчас уже не живут. И если это не расизм в строгом смысле этого слова, то это агрессия, жестокость и в целом какое-то варварство. Но эта ситуация является результатом модели общества, которую западные олигархи навязывают всем территориям, которые они контролируют или хотят контролировать. Например, в Сфаксе, в Тунисе, недовольство и протесты между жителями и мигрантами недавно привели к смертям. И кто же стоит за миграцией в Тунисе? Разумеется европейские и западные НКО, которые работают вместе с финансовыми институтами, принадлежащими олигархам.
И в целом ситуация очень проста. То, что вы наблюдаете во Франции, повсеместно происходит во всей Западной Европе и в регионе Магриб. Массовая миграция сейчас стала инструментом геополитического контроля и начинания войн разного вида. Страны, которые разделены внутри своих границ, стали дипломатическими карликами на международной арене, и они пытаются поддержать заранее неживую систему общества. И западные страны сейчас защищают такое вынужденное сожительство среди людей, которые не хотят жить вместе и не выбирали такое сожительство. И люди могут жить вместе долгое время только тогда, когда каждый человек получает возможность жить соответственно его традициям, его культуре и на его исторической территории.
Раньше у империи и федерации получалось справиться с такой проблемой. И это также касается России. Например, создавались какие-то территории, где люди могли жить соответственно их традициям, их культуре, и они отвечали за свою жизнь. Если у людей нет общих целей, то и не может быть какого-то полноценного сожительства, сотрудничества и всего остального. И мы сейчас не говорим о политической кооперации между разными этническими группами, которые живут на одной территории. Во Франции и других западных странах, и в регионе Магриб мы много наблюдали. Видели, когда в страну что-то приводят или вводят какие-то законы, а люди не могут сказать ничего против этого. Это можно назвать организованным вмешательством.
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