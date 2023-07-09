Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Понимаете, либеральные СМИ часто говорят о том, что эти недовольства со стороны африканских подростков вызваны систематическим расизмом со стороны полиции и недостатком внимания со стороны правительства касательно ситуации в пригородах. Что вы можете сказать сторонникам таких идей? Есть ли правда в этих словах?

Лорент Озон, французский аналитик:

Понимаете, Надя, я не думаю, что систематический расизм существует лишь среди полицейских. Дело в том, что мы живем в обществе, которое производит расизм в промышленных масштабах по всему свету, не только среди полицейских или каких-то районов, где французы сейчас уже не живут. И если это не расизм в строгом смысле этого слова, то это агрессия, жестокость и в целом какое-то варварство. Но эта ситуация является результатом модели общества, которую западные олигархи навязывают всем территориям, которые они контролируют или хотят контролировать. Например, в Сфаксе, в Тунисе, недовольство и протесты между жителями и мигрантами недавно привели к смертям. И кто же стоит за миграцией в Тунисе? Разумеется европейские и западные НКО, которые работают вместе с финансовыми институтами, принадлежащими олигархам.