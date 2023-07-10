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Медуслуги, образование и жильё. Свыше 500 семей досрочно воспользовались семейным капиталом в Минске

10 июля 2023 14:54
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Новости Беларуси. В Минске с начала года свыше 500 семей досрочно воспользовались семейным капиталом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Медуслуги, образование и жильё. Свыше 500 семей досрочно воспользовались семейным капиталом в Минске-1

Из них более половины направили средства на улучшение жилищных условий. Также матпомощь использовали для получения платных медицинских услуг и на образование. Отметим, такая выплата назначается семьям, в которых родился (был усыновлен или удочерен) третий и последующий ребенок, при условии, что старший из трех не достиг совершеннолетия.

Медуслуги, образование и жильё. Свыше 500 семей досрочно воспользовались семейным капиталом в Минске-4

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Что касается улучшения жилищных условий, здесь достаточно широкий спектр. Можно эти денежные средства использовать и на строительство жилого помещения в составе организации застройщиков, также средствами семейного капитала может быть погашен кредит, который семья брала на строительство жилья. За счет средств семейного капитала может быть принято решение об использование их на строительство и реконструкцию одноквартирных жилых домов.

Медуслуги, образование и жильё. Свыше 500 семей досрочно воспользовались семейным капиталом в Минске-7

Напомним, программу продлили в 2020 году еще на 5 лет. Сейчас размер выплаты составляет 29 тысяч 950 рублей. В Минске с начала действия программы семейный капитал был назначен 18 тысячам многодетных семей.

# Брак и семья # общество # Ольга Василевская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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