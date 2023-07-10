Медуслуги, образование и жильё. Свыше 500 семей досрочно воспользовались семейным капиталом в Минске

Новости Беларуси. В Минске с начала года свыше 500 семей досрочно воспользовались семейным капиталом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из них более половины направили средства на улучшение жилищных условий. Также матпомощь использовали для получения платных медицинских услуг и на образование. Отметим, такая выплата назначается семьям, в которых родился (был усыновлен или удочерен) третий и последующий ребенок, при условии, что старший из трех не достиг совершеннолетия.

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Что касается улучшения жилищных условий, здесь достаточно широкий спектр. Можно эти денежные средства использовать и на строительство жилого помещения в составе организации застройщиков, также средствами семейного капитала может быть погашен кредит, который семья брала на строительство жилья. За счет средств семейного капитала может быть принято решение об использование их на строительство и реконструкцию одноквартирных жилых домов.