Коммунальщики обновляют дорожное покрытие – как проходит устранение дефектов в Смолевичском районе

Наведение порядка в Минской области охватит все районы без исключения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, восстановить и отремонтировать дороги после зимы Президент Беларуси поручил, принимая отчет правительства за 2025 год. Весенний марафон по наведению порядка на дорогах стартовал в Минской области Александр Лукашенко заметил: где целесообразно, нужно использовать битум. В стране уже освоены соответствующие технологии. В планах за весенний сезон в центральном регионе провести грейдирование более полутысячи километров дорог. А также выполнить ямочный ремонт на площади свыше 3,5 тысяч квадратных метров. О том, как стартовала весенняя кампания по благоустройству, – в материале Валерии Карачун.

Каждая яма на дороге – это не только дискомфорт, но и риск. Выбоины могут стать причиной серьезных аварий. Поэтому состояние покрытия – вопрос в первую очередь безопасности. Коммунальные службы ведут регулярный мониторинг состояния асфальтного покрытия. На особом контроле – дороги в сельской местности. Сегодня, 14 марта, коммунальные службы трудились во всех районах Минской области. В Смолевичском районе для ремонтных работ определили агрогородок Октябрьский. От жителей этого населенного пункта поступило больше всего заявок на устранение дефектов. Проблемные участники оперативно включили в график.

Сергей Ковальчук, рабочий участка благоустройства и озеленения Смолевичского ЖКХ:

Сделаем ремонт дорог, заделаем большие ямы, чтобы не попадали машины в аварии. Сегодня у нас трудится 5 человек. Один бензопил, трамбовка, остальные на лопате.

На участок команда приехали с самого утра, пока движение в агрогородке не оживленное. И уже через несколько часов виден результат. Вместо ям – ровное полотно. Дефекты покрытия устраняют литой горячей смесью. Она менее капризна к влаге и позволяет работать быстро, не теряя в качестве. Главный плюс здесь в скорости. Такой состав не требует долгого уплотнения, что критически важно для оперативного ремонта.

Валерия Карачун, корреспондент:

Сначала поврежденный участок дороги вырезают, а яму вычищают от остатков старого покрытия. И только после этого начинается укладка горячей асфальтной смеси. В конце – самый важный этап: утрамбовка. От того, насколько качественно будет выполнена операция, зависит срок службы всего обновленного покрытия.