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От -4 до +13 с дождем и туманом – погода в Беларуси на неделю

14 марта 2026 17:11
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

От -4 до +13 с дождем и туманом – погода в Беларуси на неделю-2

На территорию Беларуси ожидается перемещение малоактивных фронтальных разделов как с территории Польши, так и с юга европейской части России. На фоне повышенного атмосферного давления они принесут влажные, более прохладные морские и воздушные массы. В результате чего увеличится облачность и в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. В ночные часы кое-где может пройти мокрый снег. В конце недели, по предварительному прогнозу, вновь усилят влияние антициклоны. Ночью и утром местами возможно образование слабого тумана. Отдельные участки дорог будут скользкие. Температура воздуха по ночам будет находиться в пределах от -4 до +4. При прояснениях в конце недели не исключено понижение до -7. Днем воздух будет прогреваться до +5 и +13. 

Подробный прогноз по областям страны:

От -4 до +13 с дождем и туманом – погода в Беларуси на неделю-4
От -4 до +13 с дождем и туманом – погода в Беларуси на неделю-5
От -4 до +13 с дождем и туманом – погода в Беларуси на неделю-6
От -4 до +13 с дождем и туманом – погода в Беларуси на неделю-7
От -4 до +13 с дождем и туманом – погода в Беларуси на неделю-8
От -4 до +13 с дождем и туманом – погода в Беларуси на неделю-9
# Погода в Беларуси

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