От -4 до +13 с дождем и туманом – погода в Беларуси на неделю

На территорию Беларуси ожидается перемещение малоактивных фронтальных разделов как с территории Польши, так и с юга европейской части России. На фоне повышенного атмосферного давления они принесут влажные, более прохладные морские и воздушные массы. В результате чего увеличится облачность и в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. В ночные часы кое-где может пройти мокрый снег. В конце недели, по предварительному прогнозу, вновь усилят влияние антициклоны. Ночью и утром местами возможно образование слабого тумана. Отдельные участки дорог будут скользкие. Температура воздуха по ночам будет находиться в пределах от -4 до +4. При прояснениях в конце недели не исключено понижение до -7. Днем воздух будет прогреваться до +5 и +13.

Подробный прогноз по областям страны: