Лукашенко: «Не могу припомнить такого сложного и напряжённого периода, который был в этом году»

Рекордный урожай, стабильный рост экспорта и уверенность в завтрашнем дне. «Мы можем все», – такими словами Александр Лукашенко обратился к аграриям на торжественной церемонии вручения государственных наград. Чествование заслуженных аграриев – это многолетняя традиция, заложенная на заре независимости страны. Президент поздравил всех с наступающим профессиональным праздником, пожелав новых трудовых успехов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости – водар хлеба. Украшением архитектурного символа государственности является выставка караваев. А сегодня здесь те, кто своими руками создавал эти шедевры. Беларусь чествует аграриев. Главному событию дня предшествовала экскурсия по Дворцу Независимости. Эти квадратные метры отражают наши взятые высоты в геополитике, экономике и культуре. Но в любом случае путь к успеху у белорусов через хлебное поле. Есть за кем идти.

Президент не раз признавался: вручение госнаград – самая приятная конституционная обязанность для главы государства, а сама традиция – ровесница современной государственности. Эти люди делают нашу страну краше и сильнее. Но еще это и возможность откровенного разговора. В этой помпезной атмосфере общение по-свойски. Первый отошел от протокола церемонии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прежде чем я скажу то, что запланировал, хотел бы обратить ваше внимание на две вещи. Они очень важны. Это выводы, прежде всего мои, исходя из которых мы будем строить дальнейшую нашу политику в области села.

Во-первых, мой совет вам, лучшим аграриям и тем, кто сегодня нас услышит. Нам надо прекратить рыдать и плакаться, что у нас на селе не хватает людей. Всего у нас хватает, и об этом свидетельствует нынешний год.

Год был очень тяжелый. Я в своей жизни не могу припомнить такого сложного и напряженного периода, который был в этом году в отношении деревни, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Вы сработали гораздо лучше, чем прежние годы. Гораздо лучше, несмотря на то, что происходило вокруг.

А происходило то, что абсолютно объективно и не зависит от нас. Как будто Господь нас испытывал. Серьезно испытывал. И что? Мы показали прекрасные результаты. А почему? А потому, если мы хотим, то у нас и людей хватает, и техники хватает, и дисциплины, и порядка.

Поэтому надо прекратить стонать о том, что у нас в сельском хозяйстве много проблем. У нас везде много проблем. И каждый день мы к этому должны быть готовы, нам эти проблемы будут подкидывать.

И если внутренние проблемы (они тоже зависят от внешних), мы можем решить сами, то внешние некоторые проблемы – решение их от нас не зависит. Ну возьмите последнее событие на границе и так далее и тому подобное. Поэтому прекращаем плакаться, начинаем работать.

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