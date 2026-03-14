Ожидаемый вес каравая к осени – более 11 млн тонн. Узнали цели аграриев Беларуси на 2026 год

Итак, расставляем акценты! Главный тренд года в незерновом сегменте – ставка на картофель. Урожай культуры, которая по факту является национальным брендом, планируется значительно нарастить. Планка в один миллион тонн, что больше на пару тысяч к уровню 2025 года. Для этого посевные площади под второй хлеб увеличат на 15 %. А обновление семенного материала и безупречное соблюдение технологий позволит не только нарастить валовой сбор, но и улучшить качество картошки для внутреннего рынка и экспорта.

Итак, более 11 миллионов тонн – такой вес республиканского каравая ожидаем к осени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таковы амбициозные задачи для хлеборобов в нынешнем году. Какие же планы в 2026-м по другим культурам?

Еще одно ключевое направление года – кукуруза. Здесь также намечено расширение масштабов производства. Добиться этого планируется за счет сокращения площадей под ячмень и овес, которые частично уступят место более востребованной и урожайной культуре. А это и укрепит кормовую базу для животноводства, и увеличит объемы сырья для переработки.

Сахарная свекла и лен, как отметили в Минсельхозпроде, «остаются константой». Иными словами, посевная структура по этим позициям сохранится на уровне предыдущих лет. А это, в свою очередь, означает стабильные объемы сырья, а также предсказуемость поставок и возможность планировать загрузку предприятий сахарной и льноперерабатывающей промышленности, не допуская резких перекосов рынка.

Ну и, конечно, техническая база. Для грядущей посевной кампании ее заложили в 2025 году, закупив более 9 тысяч единиц машин. Этой весной у них премьера в поле. Кроме этого, в 2026-м хозяйства планируют получить 1 200 энергонасыщенных тракторов и более 600 зерноуборочных комбайнов. Они пригодятся в будущем.

Читайте также:

В Гродненской области аграрии приступили к севу ранних яровых культур

В Минской области в полевых работах задействуют почти 2 тысячи энергонасыщенных тракторов

В Беларуси в весенних полевых работах будет задействовано около 70 тыс. единиц техники