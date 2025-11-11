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В Заводском районе подвели итоги социально-экономического развития района за 9 месяцев

11 ноября 2025 18:00
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В Заводском районе успешно выполняется программа по импортозамещению. Темп роста – 105,4 %. Более половины продукции отправляется на экспорт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Заводском районе подвели итоги социально-экономического развития района за 9 месяцев-2

В Заводском районе подвели итоги социально-экономического развития района за 9 месяцев. Выполнены задачи по темпам роста экспорта услуг и по вводу жилья после капитального ремонта. Район считается промышленным сердцем столицы. 

Здесь размещены около четырех десятков крупных предприятий. В том числе такие флагманы, как МАЗ, МЗКТ, подшипниковый завод. Удельный вес Заводского района в объемах промышленного производства столицы составляет более 20 %.

В Заводском районе подвели итоги социально-экономического развития района за 9 месяцев-4

Владимир Шибеко, глава администрации Заводского района:
Перечень импортозамещающей продукции достаточно широк. В ней участвуют субъекты как государственная форма собственности, так и предприятия безведомственной подчиненности. Но следует отметить, что 61 % из продукции, которая выпускается по программе импортозамещения, реализуется на экспорт. То есть обеспечиваются не только внутренние потребности, но и дополнительные поставки на внешний рынок.

В Заводском районе также выполнены задачи по номинальной начисленной среднемесячной заработной плате. Темп роста – 116 %.

# Предприятия Беларуси # Экономика

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