Помощь на всех этапах, льготы для села – как запустить бизнес в Беларуси с господдержкой

Деловая активность в Беларуси продолжает расти. Если есть идея, то найдутся и способы ее реализовать – государство готово оказать поддержку. Тем более, что каждое новое производство в небольших населенных пунктах – это импульс, способный преобразить всю территорию. Бизнесмены в Беларуси получают помощь в аренде, льготы, субсидии и персональное сопровождение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Райисполкомы при этом выступают в роли навигаторов, помогая пройти путь от смелой идеи до конкретного результата, предлагая площадки и ресурсы под перспективные проекты. Фундаментом этого партнерства стал Декрет № 6, который превратил поддержку малого бизнеса в приоритет государственной важности. В итоге получается слаженный тандем: власть создает условия, предприниматель – строит дело, которое дает людям работу, а району – развитие. Репортаж Анны Корольчук.

Путь в бизнесе Артем Потапнев начинал с торгового киоска в родном Добруше. Когда сеть разрослась до семи магазинов, решил что пора производить свою продукцию. А именно пельмени, которые всегда пользуются спросом у покупателей. Нашел пустующее здание под будущий цех и взял кредит на его реновацию.

Артем Потапнев, предприниматель:

Мы решили искать, и у нас нашлось в районе помещение, которое оставило райпо. Решили заняться им, пошли нам полностью навстречу. Теперь люди у нас работают, мы занимаемся, никаких вопросов нет.

Бизнес-идея оказалась удачной. За пару лет небольшой цех вырос в полноценное производство, которое в месяц выпускает 18 тонн полуфабрикатов. Кроме пельменей, в ассортименте появились чебуреки, фаршированные перцы и голубцы. Татьяна Старовойтова, работник предприятия по изготовлению мясных полуфабрикатов:

Взвешиваем лист капусты и столько же в него фарша кладем – один к одному. Своей продукцией постоянно питаемся, детям очень нравится.

Полуфабрикаты из Добруша поставляют в магазины Гомельской и Могилевской областей. Спрос на них растет: за скромной упаковкой скрывается отменное качество. Ведь в разработке фирменных рецептов участвует весь коллектив. Сейчас на предприятии работает около 30 человек, половина которых из сельской местности. Для них руководитель организовал подвоз. Подробнее в видео.

Всего на территории Гомельской области работает 35 тысяч субъектов предпринимательства. За 9 месяцев 2025 года от их деятельности в бюджет поступило 920 миллионов рублей – это на 115 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого. Активность бизнеса в регионе растет.