«Этот год был вызовом для наших аграриев» – Президенту вручили каравай урожая 2025 года

За результаты Президент 11 ноября поблагодарил аграриев. Александр Лукашенко вручил государственные награды лучшим работникам отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За результаты Президент 11 ноября поблагодарил аграриев. Александр Лукашенко вручил государственные награды лучшим работникам отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как отметил Президент, за годы независимости Беларусь смогла создать высокоэффективный аграрно-промышленный комплекс. Сегодня главное не расслабляться и не оправдывать недоработки санкциями.
Конкуренция растет, и не все страны готовы принять тот факт, что Беларусь принимает решения самостоятельно. Отсюда высокая требовательность Президента к АПК. Показатели нынешнего года демонстрируют, что аграрии главу государства услышали: лучше работать на полях, чем воевать.
Яков Яроцкий, ведущий специалист центра подготовки, повышения квалификации кадров комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома:
Работа в сельском хозяйстве, к сожалению, не всем известна по своей напряженности и тяжести. Ведь, по сути дела, надо держать руку на пульсе функционирующего сельского хозяйства ежедневно, что прежде всего делаете вы, Александр Григорьевич, и мы вместе с вами. Благодаря вашим советам, указаниям, а где надо и требованием. С точки зрения моей, эти требования очень актуальны, соответствуют возникающим ситуациям и очень деловые.
Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Этот год был вызовом для наших аграриев, но мы его выдержали и прошли. Уважаемый Александр Григорьевич, все наши труженики села разделяют ваши слова: лучше убирать хлеб, чем воевать. Аграрии Беларуси от всего сердца дарят вам каравай урожая 2025 года как символ плодородия, веры в наше дело и как символ безопасности нашей страны.
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