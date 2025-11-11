«Этот год был вызовом для наших аграриев» – Президенту вручили каравай урожая 2025 года

За результаты Президент 11 ноября поблагодарил аграриев. Александр Лукашенко вручил государственные награды лучшим работникам отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Президент, за годы независимости Беларусь смогла создать высокоэффективный аграрно-промышленный комплекс. Сегодня главное не расслабляться и не оправдывать недоработки санкциями.

Конкуренция растет, и не все страны готовы принять тот факт, что Беларусь принимает решения самостоятельно. Отсюда высокая требовательность Президента к АПК. Показатели нынешнего года демонстрируют, что аграрии главу государства услышали: лучше работать на полях, чем воевать.