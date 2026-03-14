Повышение доступности и качества медпомощи! Как модернизация поликлиник меняет жизнь белорусов
Доступность и качество – два приоритета, которые являются определяющими в развитии белорусской системы здравоохранения. Масштабная модернизация охватила все регионы страны: открываются поликлиники, обновляются больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Изменения касаются не только новых объектов и оборудования. Чтобы трансформировать систему в целом, нужно создавать новые сервисы. К некоторым новинкам пациенты только привыкают, но современные подходы уже доказали вою эффективность. Электронная регистратура позволила распределить потоки пациентов и минимизировать время ожидания в холлах.
Как обновленная инфраструктура меняет будни врачей и пациентов – наш сюжет.
Свидание с малышом. Так красиво называют врачи ультразвуковое исследование будущих мам. Одно из самых информативных обследований позволяет увидеть, как развивается малыш. Для врача это анализ, а для мамы редкая возможность лично увидеть ребенка и даже услышать его сердцебиение. Еще несколько месяцев назад, чтобы пройти эту процедуру, женщинам приходилось ездить в соседнюю поликлинику. Теперь наблюдаться можно в родной поликлинике № 8, где после капитального ремонта открыли женскую консультацию.
Стоматологическая поликлиника открылась после капитального ремонта в Солигорске
София Зуева, жительница Могилева:
Я очень рада, что женская консультация переехала в этот район, потому что здесь ее не хватало. И профессионализм врачей, новое оборудование позволяют мне быть уверенной в том, что с моим женским здоровьем все будет хорошо.
В трехэтажном здании под женскую консультацию отдали целое крыло. Теперь полный спектр помощи в одном месте.
Инна Капцова, заведующая женской консультацией Могилевской поликлиники №8:
Для открытия нового отделения здесь закупили абсолютно все новое оборудование. У нас два новых видеокальпоскопа. Теперь все изображение выводится на монитор, и женщина вместе с доктором может видеть весь процесс. Два новых аппарата КТГ. Мы на нем можем писать как одноплодную беременность, так и двухплодную беременность. Радиоволновой нож у нас есть.
Четыре участковых акушера-гинеколога ведут прием в новых кабинетах. Работает комната психологической поддержки – важная точка опоры для женщин в положении. Хирургический и смотровой блоки, отдельный кабинет, где следят за главным – сердцебиением малыша. Коммуникации, фасад, несущая конструкции и внутренняя отделка. Обновление капитальное. Впервые за 45 лет. Весь комплекс работы – это более 4000 квадратных метров.
Подробности в видео.