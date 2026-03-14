Повышение доступности и качества медпомощи! Как модернизация поликлиник меняет жизнь белорусов

Доступность и качество – два приоритета, которые являются определяющими в развитии белорусской системы здравоохранения. Масштабная модернизация охватила все регионы страны: открываются поликлиники, обновляются больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменения касаются не только новых объектов и оборудования. Чтобы трансформировать систему в целом, нужно создавать новые сервисы. К некоторым новинкам пациенты только привыкают, но современные подходы уже доказали вою эффективность. Электронная регистратура позволила распределить потоки пациентов и минимизировать время ожидания в холлах. Как обновленная инфраструктура меняет будни врачей и пациентов – наш сюжет.

Свидание с малышом. Так красиво называют врачи ультразвуковое исследование будущих мам. Одно из самых информативных обследований позволяет увидеть, как развивается малыш. Для врача это анализ, а для мамы редкая возможность лично увидеть ребенка и даже услышать его сердцебиение. Еще несколько месяцев назад, чтобы пройти эту процедуру, женщинам приходилось ездить в соседнюю поликлинику. Теперь наблюдаться можно в родной поликлинике № 8, где после капитального ремонта открыли женскую консультацию. Стоматологическая поликлиника открылась после капитального ремонта в Солигорске

София Зуева, жительница Могилева:

Я очень рада, что женская консультация переехала в этот район, потому что здесь ее не хватало. И профессионализм врачей, новое оборудование позволяют мне быть уверенной в том, что с моим женским здоровьем все будет хорошо. В трехэтажном здании под женскую консультацию отдали целое крыло. Теперь полный спектр помощи в одном месте.