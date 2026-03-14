В Германии детей напугал звук военных истребителей

Военная машина Германии все чаще напоминает о себе там, где ее быть не должно – прямо над головами мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент в баварском городке Вемдинг потряс местных жителей. Тишину начальной школы разорвал грохот военных истребителей, летящих на предельно низкой высоте. Реакция детей была мгновенной: слезы, истерика, паника. Шести или семи малышам потребовалась помощь психологов, а двоих родителей экстренно вызвали, чтобы забрать плачущих детей домой. Один из учеников носит слуховой аппарат – для него этот ужас был в разы сильнее.

Военно-воздушные силы Германии отреагировали с ледяным спокойствием. Мол, предупреждать о таких полетах невозможно. Военные ссылаются на безопасность, на опыт Холодной войны, когда истребители ревели над всей Западной Германией. Сегодня же это противостояние измеряется не только военными бюджетами, но и детскими слезами в баварских школах.