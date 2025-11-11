Лукашенко – аграриям: «Нет более ценной и интересной работы, чем ваша»

Рекордный урожай, стабильный рост экспорта и уверенность в завтрашнем дне. «Мы можем все», – такими словами Александр Лукашенко обратился к аграриям на торжественной церемонии вручения государственных наград. Чествование заслуженных аграриев – это многолетняя традиция, заложенная на заре независимости страны. Президент поздравил всех с наступающим профессиональным праздником, пожелав новых трудовых успехов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большие цифры в АПК – это экономика. Но это еще и ключ к международному авторитету и узнаваемости Беларуси. И самое важное – это свой хлеб, философия и настоящая опора независимости. Голодный народ не накормишь никакими декларациями.

– Не хочется переехать в город? – Если честно сказать, я уже с 1994 года (мы переехали сюда) живу, считайте, в сельской местности. Мне нравится. Не хочу, хотя раньше жила в Каунасе.

Ордена Трудовой Славы и Почета, благодарности Президента, звание «Заслуженный работник сельского хозяйства» не только за показатели – за сохранение главной черты белорусского характера, трудолюбия. А это еще и прививка от эгоизма, ржи современного человечества, и заряд для новой жизни.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вам желаю крепкого здоровья, хорошего настроения в ваших семьях. Чтобы после трудного рабочего дня вы могли с удовольствием возвращаться домой. Чтобы вас встречала любящая жена, девушка, женщина и ваши здоровые дети. Это главное. Работать мы умеем, как я сказал. Все остальное – в наших руках. Будем здоровы, мы сделаем все.

И пусть всегда в вашем доме, и не только в доме, будет хорошая погода. Терпения вам. И пусть рождаются детки, новое поколение белорусских сельчан, белорусских аграриев. Нет более ценной и более интересной работы, чем ваша.

Слушайте, я прошел по жизни, начиная от нищенства – доил коров, вы знаете, и прочее – и стал Президентом. Но мне снится всегда деревня. Мне снится всегда моя работа в сельском хозяйстве. Не рвитесь в города, вы там не приживетесь, как не прижился я. Цените это время и помните, так, по-крестьянски: мы нигде никому не нужны. Нигде.

И сегодня время такое, если ты сам пробился, если ты будешь напрягаться – Господь тебе поможет. И обязательно добьешься того, чего ты хочешь. Если будешь ходить, опустив руки, будешь ходить и плакаться – это власть не дала, огород не посеяла, не окосила приусадебный участок, хмызняки не убрала, дров не нарубила. Будешь ходить и плакаться.

Но понимать надо одно. Да, у нас государство социалистическое, социальное. Мы пытаемся помочь и тем, кому надо и кому не надо. Но понимать вы должны, что всем мы не поможем и не должны помогать. Потому что это порождает иждивенчество. Наши люди должны быть такими, как здесь вы, присутствующие, поскольку государственные награды просто так никому не даются.

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