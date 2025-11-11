Беларусь будут душить, пока мы не ляжем, как наши балтийские соседи – Лукашенко

Рекордный урожай, стабильный рост экспорта и уверенность в завтрашнем дне. «Мы можем все», – такими словами Александр Лукашенко обратился к аграриям на торжественной церемонии вручения государственных наград. Чествование заслуженных аграриев – это многолетняя традиция, заложенная на заре независимости страны. Президент поздравил всех с наступающим профессиональным праздником, пожелав новых трудовых успехов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это оценка всего аграрного комплекса. Система выстроена, связующее звено – Первый, некогда сам прошедший весь этот путь: от хлебного поля до президентского кресла, а хозяйство-аутсайдер превративший в совхоз-миллионник. А теперь его советы, лайфхаки и мерчи стали даже крылатыми.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Да, не ослабевает санкционное давление. Но, слава богу, мне удалось все-таки вас отвернуть от этих санкций и не плакаться по поводу и без, что у нас санкции. Ну, санкции, да. Конкуренция! Никуда не денемся. Как бы мы ни пытались договориться с нашими соседями и крупными игроками в мире, все равно нас будут душить. Россию, Китай и так далее. За что? Потому что мы живем своим умом, получаем все больше и больше, а это конкуренция на мировых рынках.

Вы посмотрите, вот конкретный пример. Ну поляки и Евросоюз так уже поддерживают Украину. Миллиарды евро тратят на то, чтобы боеприпасы и прочее поставлять Украине, чтобы украинцы убивали украинцев. Или славяне убивали славян.

Когда украинцы посмели свое зерно в прошлом и в этом году провести через Польшу в порт (Гданьск и так далее), чтобы загрузить польские порты, потому что все не вывезешь через Одессу, и там война идет, что произошло? Поляки стеной стали на границе и не пустили украинское зерно. Просто провести в порт, чтобы они могли в Африку или в какие-то страны, на свой рынок поставить.

Вот и все. Вот вам конкуренция, во что она выливается. Поэтому нас душили и будут душить. Пока мы не ляжем, не распластаемся, как наши балтийские соседи, пока не уничтожим свою экономику. Тогда мы будем для них друзьями.

Потому что мы для них будем обычным рынком, который будет покупать, потреблять сам и на всю Россию и дальше поставлять. Они нам будут везти все: и комбайны, которые мы сегодня производим, и трактора. У них это все есть. Им нужен рынок. Поэтому в основе эта конкуренция. Это неплохое дело, конкуренция, но она становится уже с ружьем в руках. Это плохо.