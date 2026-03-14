Прямой эфир

В Париже до +13, а в Москве до +11 с переменной облачностью – погода в Европе на неделю

14 марта 2026 17:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В Париже до +13, а в Москве до +11 с переменной облачностью – погода в Европе на неделю-2

В столице Франции – Париже – синоптики прогнозируют облачную погоду и кратковременные дожди. Воздух прогреется до +13 градусов. В Вене термометры покажут +14, также будет пасмурно и дождливо. В Риме ожидается до +18, там серое небо лишь изредка будет проясняться, но обойдется без существенных осадков. В Мадриде малооблачное и комфортное +15.

В Париже до +13, а в Москве до +11 с переменной облачностью – погода в Европе на неделю-4

В болгарской столице Софии в дневные часы столбики термометра покажут +14. Будет ясно и сухо. В турецкой Анкаре ожидается до +13, облачно с прояснениями. Теплее всего в Афинах. Там переменная облачность и +17. 

В Париже до +13, а в Москве до +11 с переменной облачностью – погода в Европе на неделю-6

Перенесемся к ближайшим соседям. В Вильнюсе установилось по-настоящему весенняя погода – +15. Облачность с прояснениями, но возможен небольшой кратковременный дождь. В Риге чуть прохладнее, облачно, +8 и пройдут дожди. В Варшаве столбик термометра покажут уверенные +15. Будет пасмурно и сыро. В Киеве ожидается +12. День обещает быть малооблачным и без осадков. В Москве будет переменная облачность. Воздух прогреется до +11, зонты не понадобятся.

# Погода

Другие новости рубрики

Все новости
От -4 до +13 с дождем и туманом – погода в Беларуси на неделю
14 марта 2026 17:11

От -4 до +13 с дождем и туманом – погода в Беларуси на неделю

В Париже до +18, а в Варшаве +12 и без осадков – погода в Европе на неделю
07 марта 2026 16:49

В Париже до +18, а в Варшаве +12 и без осадков – погода в Европе на неделю

Теплые воздушные массы и до +16 – погода в Беларуси на неделю
07 марта 2026 16:45

Теплые воздушные массы и до +16 – погода в Беларуси на неделю