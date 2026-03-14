В Париже до +13, а в Москве до +11 с переменной облачностью – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В столице Франции – Париже – синоптики прогнозируют облачную погоду и кратковременные дожди. Воздух прогреется до +13 градусов. В Вене термометры покажут +14, также будет пасмурно и дождливо. В Риме ожидается до +18, там серое небо лишь изредка будет проясняться, но обойдется без существенных осадков. В Мадриде малооблачное и комфортное +15.

В болгарской столице Софии в дневные часы столбики термометра покажут +14. Будет ясно и сухо. В турецкой Анкаре ожидается до +13, облачно с прояснениями. Теплее всего в Афинах. Там переменная облачность и +17.