«Вам предложат работать 10 лет, имея отпуск 10 дней». Как в Китае устроено производство автомобилей?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ», рассказал, как в Китае устроено производство автомобилей. Ольга Коршун, ведущая:

Насколько было тяжело найти общий язык с китайскими партнерами, у которых не только в бизнесе, но и по жизни своя, другая философия, нежели у славян?

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Здесь вы затронули, конечно, наверное, самый сложный и самый масштабный пласт. Действительно, здесь две разные культуры и, я бы сказал, не столько, наверное, трудно… То есть здесь трудно было и белорусским товарищам, и китайским коллегам. Я приведу несколько примеров, чтобы было понятно, насколько мы разные и насколько сложно это сопряжение найти. Например, если вы придете на китайский автомобильный завод, то вам предложат работать 10 лет, имея отпуск 10 дней, только пять дней больничных вам оплатят. Остальное время вы должны работать. Ольга Коршун:

Это не китайские, а спартанские условия. Геннадий Свидерский:

Вы знаете, что у нас условия несколько иные. Да, нам нужен и отпуск 30 дней, и нужно учебный отпуск, и ухаживать за ребенком, и воинские обязанности, и так далее. Ольга Коршун:

Да, у нас много причин, чтобы не работать.

Геннадий Свидерский:

Да. Конечно, может быть, у нас большие социальные гарантии. Но они тем не менее сравнивают. То есть один и тот же продукт: если нам, чтобы на конвейере все время стояло 100 человек, нужно набрать 120, потому что кто-то будет в отпуске, кто-то в военкомате, кто-то заболеет, то им достаточно 100 человек. А мы же должны конкурировать, правда? То есть первое отличие такое. Второе отличие: Китай проводит философию, что они трудовая армия. Есть такой фильм («Оскар» даже получил) «Американская фабрика». Там китайцы внедряли свой завод в Америке. Такой фильм, который показал. Китайцы смотрят и говорят: «У американцев какие-то пальцы толстые, и как-то движутся они медленно, как-то не могут построиться». А когда спрашивают китайцев, они говорят: «Я дома бываю два раза в году, один раз, когда отпуск, и второй раз, когда Новый год». То есть мы не можем себе такое представить, понимаете, интенсивности труда и таких требований. Конечно, этот момент наиболее сложный был для сопряжения. Нас 1 400 человек работает, и китайских товарищей всего 20 человек работает. Но на определенных специальностях двух мы вынуждены были поставить китайцев, потому что они работают одинаково, выполняют сменные задания, и от их работы потом зависят. То есть это маляры, после которых уже шлифовка, полировка работает успешно. Наши люди даже не могли так работать, с такой интенсивностью. Но, правда, сейчас работают уже. Ольга Коршун:

У вас на заводе действуют какие-то особенные правила, да? Геннадий Свидерский:

Да. Вот, например, одно из них, одна из особенностей, это уже у нас импортировано из Китая: каждый рабочий день каждая бригада начинает с того, что руководитель, мастер становится, становится вся бригада. И он на каждый день ставит им задачу, что им необходимо сделать. Они хором повторяют, правильно ли они поняли задачу, а дальше в конце дня должны обеспечить ее исполнение.

Ольга Коршун:

Интересно, белорусы такие правила игры принимают? Геннадий Свидерский:

Построение у нас тоже есть утреннее по бригадам и доведение плана. Конечно, для наших товарищей это немного необычно. Но я бы хотел сказать, что вот в этом вот весь Китай. То есть там любой завод – идеология трудовой армии. То есть участок – это взвод, цех – это рота, завод – это полк. И все должны работать на единый результат. Железная дисциплина. Ольга Коршун:

Мы сейчас спросим у наших китайских товарищей, как им здесь работается, как они себя чувствуют. Геннадий Свидерский:

Да. Ольга Коршун:

А вы уже знаете какие-то слова на китайском? Геннадий Свидерский:

Да, знаю: се се. Ольга Коршун:

Что это?

Геннадий Свидерский:

Спасибо. Ольга Коршун:

Нихао. Геннадий Свидерский:

Да, нихао. Ольга Коршун:

Как общаетесь с нашими товарищами из Поднебесной? Я вижу, у вас на производстве есть люди из КНР. Геннадий Свидерский:

У нас, конечно, организовано таким образом – есть штат переводчиков: и из Китая, и уже выпускники переводческого факультета наши.

Ольга Коршун:

Ясно. Геннадий Свидерский:

Вот Светлана как раз у нас оказывает поддержку китайским товарищам. Поэтому через Светлану можно общаться с ними. Ольга Коршун:

Хорошие машины делаете?