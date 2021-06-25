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Почему на автомобильном заводе всё должно быть кристально чисто? Ответ вас удивит

25 июня 2021 05:07
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ», рассказал, почему на автомобильном заводе все должно быть кристально чисто.

Ольга Коршун, ведущая:
Я вот обратила внимание, у вас на заводе такая чистота – ни пылинки, ни соринки.

Почему на автомобильном заводе всё должно быть кристально чисто? Ответ вас удивит-1

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Это тоже одна из систем, у нас на заводе есть система 5S. Что такое 5S? Это сортировка, стандартизация и соблюдение в чистоте рабочего места. То есть это тоже одна из философий организации производства. Если у тебя все лежит на месте, если ты своевременно осваиваешь оборудование, если у тебя ничего не захламлено, то ты, во-первых, тратишь меньше времени, во-вторых, действительно можешь повысить качество продукции. В-третьих, просто приятно работать, когда чисто. А вот в цехе окраски здесь у нас еще и технологическая особенность, это уже и деньги наши. Потому что любая пылинка на кузове – это уже дефект, а любой дефект – это исправления, а исправления – это дополнительные затраты. Поэтому мы имеем в цехе окраски специально 20 человек, которые ежедневно наводят чистоту в этом цехе, чтобы не было ни пылинки, ни соринки.

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# Автомобили # общество # Геннадий Свидерский # Ольга Коршун # Фотофакт

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