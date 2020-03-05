Матвиенко на встрече с Президентом Беларуси: «Хочу вам передать своё восхищение храмом, который вы построили»

Новости Беларуси. В Минске встретились парламентарии Беларуси и России. Кроме того, состоялась беседа Александра Лукашенко и спикера Совета Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства отметил, что Валентину Матвиенко в Минске ждали и готовились к этой встрече. В свою очередь, спикер Совета Федерации поделилась впечатлениями от этого визита в нашу столицу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень рад, что вы приехали. Я думаю, Наталья Ивановна вам уже рассказала, мы давно с ней ждали вас здесь, готовились специально, как вас тут лучше по-домашнему встретить. Она как хозяйка говорит, что мое предложение – это было мое предложение – встретиться таким образом.