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Минздрав и Мининформ призывают СМИ и блогеров не нарушать закон, освещая ситуацию с коронавирусом

06 марта 2020 13:20
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Новости Беларуси. Минздрав и Мининформ призывают СМИ и блогеров не нарушать закон. В материалах о коронавирусе отдельные медиа и инфлюенсеры разглашают врачебную тайну и грешат распространением персональных данных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Минздрав и Мининформ призывают СМИ и блогеров не нарушать закон, освещая ситуацию с коронавирусом-1

Минздрав и Мининформ призывают СМИ и блогеров не нарушать закон, освещая ситуацию с коронавирусом-3

Сложилась тревожная ситуация, когда чрезмерно активный поиск журналистами и блогерами людей, находящихся в медицинских учреждениях, контактировавших с больными, просто вернувшихся из стран с неблагополучной ситуацией по вирусу COVID-19, ведет к тому, что они, опасаясь публичной огласки, утаивают крайне важную сегодня информацию, избегают своевременного обращения к медицинским работникам.

На вопрос, почему они так поступают, люди отвечают, что они не хотят попадать на страницы СМИ и фигурировать в качестве «героев» постов в социальных медиа. При этом они опасаются возможной негативной реакции по отношению к себе со стороны своих соседей, друзей, знакомых и даже работодателей.

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В заявлении также сказано, что виновных в нарушении врачебной тайны и незаконном распространении персональных призовут к ответственности. В то же время специалисты благодарны всем медиа, которые объективно освещают тему и не забывают о журналистской этике.

Минздрав и Мининформ призывают СМИ и блогеров не нарушать закон, освещая ситуацию с коронавирусом-6

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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