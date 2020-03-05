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Валентина Матвиенко возложила венок к подножию стелы «Минск – город-герой»

05 марта 2020 09:54
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Новости Беларуси. Союзная политика – в центре внимания парламентариев Беларуси и России. В Минск прибыла делегация Совета Федерации во главе со спикером палаты Валентиной Матвиенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Валентина Матвиенко возложила венок к подножию стелы «Минск – город-герой» -1

Официальный двухдневный визит российских парламентариев начался с традиционной церемонии памяти. В честь павших в годы Великой Отечественной войны к подножию стелы «Минск – город-герой» был возложен венок.   

Валентина Матвиенко возложила венок к подножию стелы «Минск – город-герой» -4

5 марта российские законотворцы примут участие в еще одной памятной церемонии – передаче земли в капсуле с мест захоронения советских солдат под Ржевом Храму-памятнику в честь Всех Святых.   

Валентина Матвиенко возложила венок к подножию стелы «Минск – город-герой» -7

Наталья Кочанова и Валентина Матвиенко обсудят проведение 7-го Форума регионов Беларуси и России

Насыщенной будет и переговорная часть. Встречи проходят в Совете Республики. Среди ключевых тем – подготовка к предстоящему 7-му Форуму регионов, он пройдет осенью в Минске и Минской области.   

Валентина Матвиенко возложила венок к подножию стелы «Минск – город-герой» -10

# Великая Отечественная война # общество # Валентина Матвиенко # Наталья Кочанова # Фотофакт

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