Валентина Матвиенко возложила венок к подножию стелы «Минск – город-герой»

Новости Беларуси. Союзная политика – в центре внимания парламентариев Беларуси и России. В Минск прибыла делегация Совета Федерации во главе со спикером палаты Валентиной Матвиенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Союзная политика – в центре внимания парламентариев Беларуси и России. В Минск прибыла делегация Совета Федерации во главе со спикером палаты Валентиной Матвиенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Официальный двухдневный визит российских парламентариев начался с традиционной церемонии памяти. В честь павших в годы Великой Отечественной войны к подножию стелы «Минск – город-герой» был возложен венок.
5 марта российские законотворцы примут участие в еще одной памятной церемонии – передаче земли в капсуле с мест захоронения советских солдат под Ржевом Храму-памятнику в честь Всех Святых.
Наталья Кочанова и Валентина Матвиенко обсудят проведение 7-го Форума регионов Беларуси и России
Насыщенной будет и переговорная часть. Встречи проходят в Совете Республики. Среди ключевых тем – подготовка к предстоящему 7-му Форуму регионов, он пройдет осенью в Минске и Минской области.