Валентина Матвиенко возложила венок к подножию стелы «Минск – город-герой»

Новости Беларуси. Союзная политика – в центре внимания парламентариев Беларуси и России. В Минск прибыла делегация Совета Федерации во главе со спикером палаты Валентиной Матвиенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальный двухдневный визит российских парламентариев начался с традиционной церемонии памяти. В честь павших в годы Великой Отечественной войны к подножию стелы «Минск – город-герой» был возложен венок.

5 марта российские законотворцы примут участие в еще одной памятной церемонии – передаче земли в капсуле с мест захоронения советских солдат под Ржевом Храму-памятнику в честь Всех Святых.