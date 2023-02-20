Вадзім Лакіза: «Выкарыстанне ў апазіцыйных сродках беларускай мовы – гэта наша памылка»

Есть ли в Беларуси языковая конкуренция? Что сделать, чтобы родные слова не стали иностранными? Диалоги на двух официальных языках на площадке ток-шоу «По существу».
Есть ли в Беларуси языковая конкуренция? Что сделать, чтобы родные слова не стали иностранными? Диалоги на двух официальных языках на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Может ли себе представить нормальный европеец, например, житель Голландии, где нидерландский язык является государственным, однако все говорят по-английски, потому что они прекрасно понимают, что голландский язык знает небольшое количество людей. При этом в той же самой Бельгии, где говорят на том же самом голландском и французском, абсолютно спокойно сочетается билингвизм. В Швейцарии четыре языка. В Канаде два языка. Что уже говорить об Африке или Латинской Америке, где государственным является языки, которые вообще к этой народности не имеют никакого отношения. Вопрос: почему здесь у нас националисты навязывают белорусский язык в качестве государственного, и только его должны знать? Я не против белорусского языка. Но мы европейцы. И куда ты ни посмотришь в Европе, вот этот билингвизм существует. Швеция, Финляндия, Исландия, Ирландия, Англия, Швейцария.
Петр Петровский, политолог:
Глядзі, па адукацыі вышэйшай, па ўсім свеце ідзе такая тэндэнцыя – інтэрнацыяналізацыя адукацыі. Усе ўжо пераходзяць не на рускую, беларускую мову, а на ангельскую мову. Для чаго? Для таго, каб разумець, тое, што ў нас гучала, міжнародная тэрміналогія. І калі я запытаюся ў супрацоўнікаў Інстытута фізікі, хіміі, на якіх мовах вы друкуеце свае тэксты. На ангельскай мове ўсе – гэта першы момант. Другі момант – мы знаходзімся ў надзвычайнай геапалітычнай сітуацыі. На мяжы паміж Еўразійскім саюзам і Еўрапейскім саюзам, ОДКБ – НАТО, таму мы для калектыўнага Захаду, якую мы будзем выкарыстоўваць мову, рэлігію, мы бачым па Украіне, гісторыю ў канцы канцоў – гістарычныя міфы ўкідваць, яны будуць усё гэта выкарыстоўваць і дыскрэдытаваць, страўліваць беларускамоўных супраць рускамоўных, білінгваў супраць усіх астатніх.
Кирилл Казаков:
То есть, если мы хотим, как в Бельгии, какая из вас Бельгия? Почему английский язык лучше русского, объясните мне?
Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:
Мы только в последнее время начали очень четко говорить о национальных интересах, и Концепция национальной безопасности, кстати, сегодня тоже обсуждалась. Та работа в отношении английского языка, про которую Петр говорил, это тоже определенное, с моей точки зрения, оружие против нашего мира. Потому что литовцы, из «Гісторыі беларускай дзяржаўнасці», яны прачыталі на беларускай мове, зрабілі высновы і напісалі рэцэнзію, няважна на якой мове ты пішаш кнігі, якія абараняюць.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Галоўнае, на якой мове напісана рэцэнзія.
Вадим Лакиза:
Да, галоўнае, што гэтыя кнігі будуць чытацца. Руская мова ў свеце папулярна, вялізарна і сёння, у сучаснай геапалітычнай сітуацыі, тыя індэксы цытавання, скопусы і ўсё астатняе, да чаго гэта прывяло. Англійская мова, пра якую мы гаварылі, да гэтага патрэбна вельмі акуратна адносіцца, і гэта дзяржаўная палітыка. І ніколі, прабачце, можа, са мной не пагадзяцца, але выкарыстанне ў апазіцыйных сродках беларускай мовы – гэта наша памылка.
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