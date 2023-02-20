Вадзім Лакіза: «Выкарыстанне ў апазіцыйных сродках беларускай мовы – гэта наша памылка»

Есть ли в Беларуси языковая конкуренция? Что сделать, чтобы родные слова не стали иностранными? Диалоги на двух официальных языках на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Может ли себе представить нормальный европеец, например, житель Голландии, где нидерландский язык является государственным, однако все говорят по-английски, потому что они прекрасно понимают, что голландский язык знает небольшое количество людей. При этом в той же самой Бельгии, где говорят на том же самом голландском и французском, абсолютно спокойно сочетается билингвизм. В Швейцарии четыре языка. В Канаде два языка. Что уже говорить об Африке или Латинской Америке, где государственным является языки, которые вообще к этой народности не имеют никакого отношения. Вопрос: почему здесь у нас националисты навязывают белорусский язык в качестве государственного, и только его должны знать? Я не против белорусского языка. Но мы европейцы. И куда ты ни посмотришь в Европе, вот этот билингвизм существует. Швеция, Финляндия, Исландия, Ирландия, Англия, Швейцария.

Петр Петровский, политолог:

Глядзі, па адукацыі вышэйшай, па ўсім свеце ідзе такая тэндэнцыя – інтэрнацыяналізацыя адукацыі. Усе ўжо пераходзяць не на рускую, беларускую мову, а на ангельскую мову. Для чаго? Для таго, каб разумець, тое, што ў нас гучала, міжнародная тэрміналогія. І калі я запытаюся ў супрацоўнікаў Інстытута фізікі, хіміі, на якіх мовах вы друкуеце свае тэксты. На ангельскай мове ўсе – гэта першы момант. Другі момант – мы знаходзімся ў надзвычайнай геапалітычнай сітуацыі. На мяжы паміж Еўразійскім саюзам і Еўрапейскім саюзам, ОДКБ – НАТО, таму мы для калектыўнага Захаду, якую мы будзем выкарыстоўваць мову, рэлігію, мы бачым па Украіне, гісторыю ў канцы канцоў – гістарычныя міфы ўкідваць, яны будуць усё гэта выкарыстоўваць і дыскрэдытаваць, страўліваць беларускамоўных супраць рускамоўных, білінгваў супраць усіх астатніх. Кирилл Казаков:

То есть, если мы хотим, как в Бельгии, какая из вас Бельгия? Почему английский язык лучше русского, объясните мне?