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Белорусские товары собирают миллионную онлайн-аудиторию на стримах – выставка импорта в Шанхае

06 ноября 2023 17:46
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Беларусь и Китай следуют избранным курсом всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. 70 белорусских предприятий представляют свои товары и услуги на VI Китайской международной выставке импорта в Шанхае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Национальный павильон официально распахнул свои двери для более чем 400 тысяч аккредитованных закупщиков из 150 стран мира. Это абсолютный рекорд экспо.

Белорусские товары собирают миллионную онлайн-аудиторию на стримах – выставка импорта в Шанхае-1

Павильон с белорусскими смаженками собрал самую большую очередь на выставке в Шанхае. Подробнее.

10 минут стрима – 2 000 шоколадок – недосягаемые объемы даже для крупнейших в мире маркетплейсов. Белорусские товары в Китае, оказывается, могут собирать миллионную онлайн-аудиторию. Благодарный покупатель то и дело не скупится на лайки и эмодзи, те в свою очередь повышают рейтинг продавца. Вот такой маркетинг XXI века – двигатель торговли.

Белорусские товары собирают миллионную онлайн-аудиторию на стримах – выставка импорта в Шанхае-4

Владимир Мартын, блогер:
Когда человек пришел домой. Расслабился, включил телефон, смотрит любимых блогеров. Увидел – что-то продает. Заходит к нам в трансляцию, нажимает оплатить, вводит свой адрес и все – товар на наших складах мы отправляем посылками и получает человек. В течение 1-3 дней товар доходит до человека.

«Во всем мире нет, в Китае нет, только в Беларуси» – китайский бизнесмен о белорусском мороженом. Читайте здесь.

# Выставка # общество # Константин Герцев # Фотофакт

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