Белорусские товары собирают миллионную онлайн-аудиторию на стримах – выставка импорта в Шанхае
Беларусь и Китай следуют избранным курсом всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. 70 белорусских предприятий представляют свои товары и услуги на VI Китайской международной выставке импорта в Шанхае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Национальный павильон официально распахнул свои двери для более чем 400 тысяч аккредитованных закупщиков из 150 стран мира. Это абсолютный рекорд экспо.
Павильон с белорусскими смаженками собрал самую большую очередь на выставке в Шанхае. Подробнее.
10 минут стрима – 2 000 шоколадок – недосягаемые объемы даже для крупнейших в мире маркетплейсов. Белорусские товары в Китае, оказывается, могут собирать миллионную онлайн-аудиторию. Благодарный покупатель то и дело не скупится на лайки и эмодзи, те в свою очередь повышают рейтинг продавца. Вот такой маркетинг XXI века – двигатель торговли.
Владимир Мартын, блогер:
Когда человек пришел домой. Расслабился, включил телефон, смотрит любимых блогеров. Увидел – что-то продает. Заходит к нам в трансляцию, нажимает оплатить, вводит свой адрес и все – товар на наших складах мы отправляем посылками и получает человек. В течение 1-3 дней товар доходит до человека.
«Во всем мире нет, в Китае нет, только в Беларуси» – китайский бизнесмен о белорусском мороженом. Читайте здесь.