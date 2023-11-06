Белорусские товары собирают миллионную онлайн-аудиторию на стримах – выставка импорта в Шанхае

Беларусь и Китай следуют избранным курсом всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. 70 белорусских предприятий представляют свои товары и услуги на VI Китайской международной выставке импорта в Шанхае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Национальный павильон официально распахнул свои двери для более чем 400 тысяч аккредитованных закупщиков из 150 стран мира. Это абсолютный рекорд экспо.

Павильон с белорусскими смаженками собрал самую большую очередь на выставке в Шанхае. Подробнее. 10 минут стрима – 2 000 шоколадок – недосягаемые объемы даже для крупнейших в мире маркетплейсов. Белорусские товары в Китае, оказывается, могут собирать миллионную онлайн-аудиторию. Благодарный покупатель то и дело не скупится на лайки и эмодзи, те в свою очередь повышают рейтинг продавца. Вот такой маркетинг XXI века – двигатель торговли.