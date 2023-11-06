«Во всем мире нет, в Китае нет, только в Беларуси» – китайский бизнесмен о белорусском мороженом

Беларусь и Китай следуют избранным курсом всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. 70 белорусских предприятий представляют свои товары и услуги на VI Китайской международной выставке импорта в Шанхае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Национальный павильон официально распахнул свои двери для более чем 400 тысяч аккредитованных закупщиков из 150 стран мира. Это абсолютный рекорд экспо.

Белорусские товары собирают миллионную онлайн-аудиторию – выставка импорта в Шанхае Сладкое удовольствие! Белорусское мороженое ошеломило китайского потребителя, состав – сплошь молоко и сливки. Бизнесмен Линтао Ли заверяет: партия из двух Ж/Д-контейнеров, а это более 250 тысяч пачек, размели не прошло и месяца. На подходе очередной заказ, но уже вдвое больше предыдущего.

Линтао Ли, дистрибьютор белорусских товаров:

Мороженое белорусское натуральное. Если с чужой стороны, пускай даже из Европы, там это мороженое – сухое молоко, сыворотка и всякая химия. А в Беларуси мороженое только из молока, сливок. Во всем мире нет, в Китае нет, только в Беларуси.