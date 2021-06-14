Роман Протасевич: наверное, если бы мне предложили сейчас выйти на свободу, я бы попросил госзащиту

Роман не выступал с собственной речью, однако охотно отвечал на вопросы журналистов, а их было много. Настолько, что разговор с обвиняемым продолжился вне конференции.

Роман Протасевич:

Сейчас место, в котором я постоянно нахожусь, для меня, как мне кажется, самое безопасное место. Потому что я прекрасно понимаю, во-первых, многие уже наверняка считают меня предателем или еще каким-то, хотя я, опять же, хочу еще раз подчеркнуть, что я никого не предавал, и это очевидно. Опять же, с учетом этих кучек радикалов, может быть все что угодно – это раз. И с украинской стороны, мало ли, могут быть какие-то претензии. И так далее.

Я скажу честно, что, наверное, даже если бы мне предложили сейчас выйти на свободу, я бы обязательно попросил себе госзащиту.

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