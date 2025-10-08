Качество и надёжность! «Мех ОРЕТЕКС» представил модные новинки на выставке товаров легпрома в Минске

Легкая промышленность Беларуси сохраняет традиции и следует современным трендам, отметила председатель концерна на открытии международной выставки-ярмарки по оптовой продаже товаров легпрома.

Площадкой для презентации модных новинок предстоящего сезона стал Минский международный выставочный центр «БелЭкспо». Всего более 70 экспонентов. В их числе и предприятия России. Например, фабрика «Мех ОРЕТЕКС» – один из крупнейших на постсоветском пространстве производитель текстильных изделий, а также меха на трикотажной основе. Продукция на любой вкус и цвет. В основе высокое качество, надежность и соответствие самым взыскательным требованиям покупателей. Дизайн изделия может выбрать сам заказчик.

Виталий Маятников, генеральный директор ООО «Мех ОРЕТЕКС»:

Наше предприятие находится в Подмосковье, но наш мех имеет еще белорусские корни, потому что мы закупаем в Беларуси сырье: полиэфирную нить, акриловое волокно и полиэфирное волокно. Наше предприятие производит искусственный мех на трикотажной основе, может производить как чисто шерстяной (это стопроцентная овечья шерсть), так и смеси акриловых и полиэфирных волокон. Мы 20 лет сотрудничали со шведской фирмой и производили наши тапочки. Эти тапочки любимы миллионами наших потребителей, и сейчас мы их также производим.