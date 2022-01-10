Вадим Гигин о событиях в Казахстане: вы не поверите, как это близко, поэтому наши ребята сейчас там

Новости Беларуси. Кто раскручивает политический спиннер на постсоветском пространстве? Как связана международная повестка с предпосылками из прошлого? События в Казахстане стали поводом для теледискуссии 10 января в ток-шоу « По существу ».

Алена Сырова, СТВ:

Как считаете, неужели не хватало численности, сил у силовиков Казахстана. Почему они так бездействовали?

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Президент Казахстана это лично признал, сказал, что у них не хватило сил.

Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Давайте так, очень много объектов, которым необходимо было обеспечить охрану, оборону. Алматы – это двухмиллионник, как Минск. Плюс порядка от полумиллиона до миллиона нелегалов, которые живут. С юга, молодежь, в основном. И представьте, что в этом городе вырубается зимой электричество, отопление, вода, поэтому полиции приходилось выставлять на все эти системы жизнеобеспечения, на каждую трансформаторную будку во дворе были выставлены посты круглосуточные. Естественно, сил не хватало, поэтому и взяли войска ОДКБ под охрану, в первую очередь, два аэропорта Алматы и военный аэродром вблизи Капчагая, то есть он как запасной, и еще ряд объектов. Таким образом освободив казахстанскую силу для выполнения других задач. И конечно, мы уже говорили, придав им уверенности. Потому что само присутствие союзников оно очень много дает.

Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:

У России там еще и Байконур. Более того, там еще было сказано, что если ситуация не будет стабилизироваться, введутся дополнительные силы.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Кстати, действительно, причина лежит во многом внутри общества казахстанского. И главным подтверждением является то, что первые решения Токаева были кадровые. Это очень важно. Правильно здесь говорили, что это часть клановой составляющей убирали, может быть, часть предателей, там уже другой вопрос. Но кадровая составляющая очень важна. Насколько я уже понимаю, что оперативно-разведывательная вообще работа в Казахстане была на очень низком уровне. Они иногда и не прислушивались к информации, которая по линии ОДКБ шла.

Кирилл Казаков:

Идея создать некий орган, который бы оперативно реагировал в союзе ОДКБ все-таки принадлежит нашему Президенту.

Да. Тут еще один момент, ведь там сформировались две элиты. Одна политическая элита, разношерстная очень, правильно здесь говорили, какое-то двоевластие было, и вторая экономическая элита, они же гордились, что они экономическую элиту обучали в Лондоне. Вот эта экономическая элитаа и преподнесла сюрприз… Там получилось двоевластие во всех отношениях. А итоги, здесь правильно было сказано, мы тут в Беларуси с БЧБ будем и еще разбираемся и год, и полтора будем чистить, там итоги не скоро еще будут. Там еще наводить порядок.