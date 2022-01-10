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Токаев: «Конституционный порядок в Казахстане восстановлен»

10 января 2022 21:06
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Звенья одной цепи, которые вылились в самый тяжелый за последние 30 лет кризис – так события последних дней характеризуют в Казахстане. Там уверены и в том, что антитеррористическая операция закончится в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Токаев: «Конституционный порядок в Казахстане восстановлен»-1

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:
В настоящее время конституционный порядок в Казахстане восстановлен, опасные угрозы для безопасности страны предотвращены. В ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится. А вместе с ней закончится успешная и эффективная миссия контингента ОДКБ. Главное – не допустить в будущем повторения таких событий на всем пространстве коллективной безопасности.

Открылись местные банки, заработали аэропорты. Казахстан возвращается к обычной жизни (здесь подробности).

# Протесты в Казахстане # общество # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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