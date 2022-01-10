Токаев: «Конституционный порядок в Казахстане восстановлен»

Звенья одной цепи, которые вылились в самый тяжелый за последние 30 лет кризис – так события последних дней характеризуют в Казахстане. Там уверены и в том, что антитеррористическая операция закончится в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.