Токаев: «Конституционный порядок в Казахстане восстановлен»

Звенья одной цепи, которые вылились в самый тяжелый за последние 30 лет кризис – так события последних дней характеризуют в Казахстане. Там уверены и в том, что антитеррористическая операция закончится в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:
В настоящее время конституционный порядок в Казахстане восстановлен, опасные угрозы для безопасности страны предотвращены. В ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится. А вместе с ней закончится успешная и эффективная миссия контингента ОДКБ. Главное – не допустить в будущем повторения таких событий на всем пространстве коллективной безопасности.
Открылись местные банки, заработали аэропорты. Казахстан возвращается к обычной жизни (здесь подробности).